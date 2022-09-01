أمين العسال يفارق الحياة.. ومراد مكرم يعلق أخف روح شفتها بحياتي

توفِيْ الفنان والصحفِيْ المصري أمين العسال، نجل الفنانة سهِيْر طه حسين، مساء الأربعاء، إثر صراع مع المرض، بأحد أقسام العَنّْاية المركزة بأحد مستشفِيْات القاهرة.

وكتب المخرج المصري تامر حمزة عبر حسابه بموقع فِيْسبوك “إنا لله وإنا إليه راجعون. أمين العسال فِيْ كنف الله. ربنا يرحمك ويغفر لك يا أمين”.

كَمْا ندم صديقه الفنان محمد علي رزق، وكتب على حسابه بموقع فِيْسبوك “لا حول ولا قوة إلا بالله، أمين العسال فِيْ كنف الله … نسألكَمْ قراءة سورة” الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة، يرحمك الله يا حبيبي، ويحسنك يا رب “.

نعى مدير نقابة السينما وأعضاء مجلس الإدارة وفاة الفنان أمين العسال عضو النقابة، وكتبوا “بكل حزن وألم نصلي من أجل الفنان الشاب أمين العسال”. -عسال- عسل للرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والراحة “.

وعلق الفنان مراد مكرم قائلاً “نرى هذه الضحكة، فرقاطوش لحظة، رغم أنه يرث جينات ضعف الأوردة والأوعية الدموية والضغط والسكر وأمراض القلب، وفِيْ كل مرة يدخل المستشفى يقوم بصنع الأوردة. shunts و Blawie blue “.

وأضاف مكرم “منذ اليوم الذي التقيته فِيْه لم يبق عام دخل فِيْه المستشفى مرتين، بين الحياة والموت”.

وتابع “هذا بالطبع غيّر المشاكل فِيْ عمله ومشاكله الشخصية، لكنه كان دائمًا يضحك علينا بهذه الضحكة. أخف روح رأيته فِيْ حياتي وأكثر جسد مريض رأيته فِيْ حياتي”. فِيْ حياتي، اختلفوا معه كثيرًا، لكن يجب عليهم الحداد على انفصالهم.

واختتم قائلاً “أنتم تعرفون يا رفاق لماذا يمتلئ الجدول الزمني بأحبائه … لأنه كان شعلة حب وروح حلوة وأخوة وصداقة … لأنه لن يعبث مثله، لأنه مجرد أمين “العسال”.

وكان العسل قد دخل المستشفى منذ 4 أيام، وأعلن مراد مكرم عبر حسابه على فِيْسبوك، حينها طلب من الجمهُور الدعاء له قائلاً “كل من يعرف أمين العسل سيغادرون ما بوسعهم”. وأنا أدعي فِيْ هذا الوقت، لا أريد أسئلة ولم يجيب عليها أحد، الشيء الوحيد الذي يجب أن تعرفه هُو أنك فِيْ المستشفى فِيْ حالة خطيرة للغاية.

يشار إلَّى أن الفنان الراحل بدأ مسيرته الفنية منذ سنوات قليلة، وشارك فِيْ سلسلة من الأعمال ذات الأدوار الثانوية، منها “الأرض تبقى دومًا”، و “شمال يا دنيا”، و “مواطن الجذام”، وقدم سلسلة من الأعمال. عروض مثل “Cut Brilliant”.