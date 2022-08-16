أمين حسن الناصر سني ام شيعي كثر السؤال خلال الأوقات الأخيرة حول التعرف على شخصية أمين حسن الناصر ، وكان ابرز تلك التسائلات التعرف على ديانته هل هو مسلم سني ام شيعي ، حيث يعد أمين حسن الناصر من أشهر الإداريين في العاملين داخل شركة أرامكو في السعودية ، والتي تعد أشهر شركة نفطية في المملكة ، كما انه يعمل كعضو في الجمعية العامة لمهندسي البترول في الخليج تابعوا معنا .

من هو أمين حسن الناصر

أمين حسن الناصر هو الرئيس المباشر لشركة أرامكو، بالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي للشركة. جدير بالذكر أن أمين حسن الناصر كان قد شغل العديد من المناصب المهمة منها الإدارية والتنفيذية، والجدير بالذكر أنه يبلغ من العمر حوالي 64 عامًا، حيث ولد عام 1958 م. يعمل أمين حسن الناصر منذ تخرجه في شركة أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول عام 1982 من جامعة الملك فهد، قسم البترول وشؤون المعادن بالظهران.

سيرة أمين حسين الناصر

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بأمين حسن الناصر رئيس شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية في النقاط التالية

الاسم الكامل أمين حسين الناصر.

مكان الميلاد مدينة صفوى بمحافظة القطيف المملكة العربية السعودية.

تاريخ الميلاد مواليد 1958.

العمر عمره 63 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

اللغة الأم العربية بالإضافة إلى معرفته باللغة الإنجليزية.

المؤهلات العلمية بكالوريوس هندسة البترول.

الجامعة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

المهنة رجل أعمال سعودي، ومهندس بترول ومعادن، وتاجر، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو.

سنوات العمل من 1982 حتى الآن.

أمين حسن الناصر، سنّي أم شيعي

أمين حسن الناصر رئيس أرامكو شيعي بحسب أمين حسن الناصر. الظهران.

أهم أعمال أمين حسن الناصر

تتمثل أهم أعمال أمين حسن الناصر رئيس أرامكو بالمملكة العربية السعودية في السطور التالية

قسم هندسة الإنتاج، وكان أول منصب إداري له في شركة أرامكو.

إدارة الحفر والخزانات.

الإشراف على أقسام هندسة البترول وإنتاج البترول.

مدير عام دائرة الإنتاج برأس تنورة.

مدير قسم هندسة الإنتاج في مناطق شمال المملكة.

مهندس بترول أول في أرامكو السعودية.

المدير التنفيذي لهندسة وتطوير البترول.

الإدارة العامة لشركة أرامكو علي ناصر ليصبح نائب الرئيس لهندسة البترول وتطويره.

القائم بأعمال رئيس قطاع متخصص في الاستكشاف والإنتاج.

رئيس قطاع الاستكشاف والإنتاج لرئاسة قطاع الاستكشاف والإنتاج.

الرئيس المباشر لشركة أرامكو السعودية والرئيس التنفيذي.

اهم انجازات شركة امين حسن الناصر ارامكو

تتمثل أهم إنجازات أمين حسن الناصر في أرامكو في السطور التالية

المشاركة في الندوة العامة التي أقامتها أرامكو بهدف توعية قياداتها وإدارتها.

انضم إلى برنامج أرامكو للأعمال الدولية.

عضو في برنامج التعليم التنفيذي الأول الذي تم إعداده في جامعة كولومبيا.

عضو الهيئة العامة لمهندسي البترول بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي.

عضوية المجلس الاستشاري للصناعة بالجمعية العامة لمهندسي البترول.

رئاسة لجنة الإشراف المشتركة وممثل عن شركة أرامكو لتسهيل التعاون مع جامعة الملك فهد المتخصصة في الدراسات البترولية والمعدنية بالظهران.

أمين حسن الناصر سني ام شيعي ، والذي يترأس شركة أرامكو النفطية داخل المملكة السعودية ، هو يعتبر الرئيس التنفيذي للشركة أيضاً ، وهو يرجع الى الديانة الشيعية ، و ترأس لجنة الإشراف المشتركة وممثل عن شركة أرامكو لتسهيل التعاون مع جامعة الملك فهد المتخصصة في الدراسات البترولية والمعدنية بالظهران.