أمين عام أوبك الإمارات تمتلك دورا محوريا فِيْ تأمين إمدادات الطاقة عالميا

أكد هِيْثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك، أن لدولة الإمارات العربية المتحدة دور كبير ومهم ومحوري فِيْ تأمين الإمدادات النفطية حول العالم، كونها من أكبر منتجي النفط حول العالم، وفِيْ وجود المستقبل. توجيهات لرفع الطاقة الإنتاجية.

وقال الغيص – فِيْ تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات “وام” تزامنا مع الانطلاق الرسمي لمهامه اليوم الاثنين – أتقدم بخالص شكري وامتناني الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها ودعمها لترشيحي لمنصب الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). أوبك “.

وأعرب عَنّْ تقديره لوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهِيْل بن محمد فرج فارس المزروعي، ودعم دولة الإمارات له فِيْ الحصول على تأييد جميع الدول الأعضاء فِيْ المنظمة، التي انتخبه أمينا عاما، خلال الاجتماع الذي عقد فِيْ يناير الماضي.

وأضاف “اليوم نفتح صفحة جديدة من التعاون والنهُوض بمنظمة” أوبك “إلَّى مستويات أعلى وأقوى أمام التحديات القادمة، وذلك لمواجهة التحديات المختلفة فِيْ ساحة الطاقة بشكل عام وأسواق النفط فِيْ على وجه الخصوص، حيث توجد العديد من التحديات، سواء كانت جيوسياسية، أو تحديات تتعلق بآثار الوباء “. Covid-19 “الذي لا يزال العالم يشعر بآثاره فِيْ بعض المناطق”.

وأشار إلَّى أنه سيتم وضع خطة عمل بالتشاور مع الوزراء الذين يمثلون الدول الأعضاء واللجان الفنية، كجزء من استراتيجية أوبك طويلة المدى.

وأشار إلَّى أن اتفاقية “أوبك بلس” ستدخل عامها السادس فِيْ ديسمبر من العام الجاري، حيث تلعب الإمارات دوراً مهماً من خلال دعمها وموقفها الثابت من هذه الاتفاقية، لافتاً إلَّى أن الإمارات تلعب دوراً بارزاً فِيْ الاتفاقية. من خلال وضع أسس سليمة والتعاون مع الجميع. لمصلحة السوق والمستهلكين والدول المنتجة للنفط.

وأشاد الأمين العام لـ “أوبك” باستضافة الإمارات فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 28” العام المقبل، حيث سيشكل الحدث منصة مميزة للدول الأعضاء فِيْ “أوبك”. أوبك “لتسليط الضوء على صوت الدول المنتجة للنفط وة رأيها فِيْ موضوع التحول فِيْ مجال الطاقة، للتأكد من أن الانتقال متوازن وعادل وشامل لجميع وجهات النظر وكل المعَنّْيين باستخدامات الطاقة. حول العالم، وبما يساهم فِيْ عدم تعطيل الحركة الاقتصادية حول العالم وتنمية الشعوب، وبطريقة تستهدف الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأشار إلَّى أن دور الإمارات واستضافتها للحدث الكبير يؤكد أهمية مكانة الدولة فِيْ المنظومة العالمية المتعلقة بالطاقة، لافتاً إلَّى أن “أوبك” ستكون مشاركاً فاعلاً خلال فعاليات المؤتمر بهدف تسليط الضوء عليه. دور الدول المنتجة للنفط فِيْ مشهد تحولات الطاقة.