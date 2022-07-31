أمين عام أوبك الجديد 12 تريليون دولار استثمارات نفطية يحتاجها العالم

قال الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك، هِيْثم الغيص، إننا فِيْ “أوبك” لسنا ضد الطاقة المتجددة، وبعض دول الخليج الأعضاء فِيْ المنظمة لديها مشاريع طاقة متجددة.

ويبدأ الغيس مهامه غدا الاثنين، أميناً عاماً لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خلفاً للنيجيري الراحل محمد باركيندو، بعد أن أوصت به 13 دولة عضو فِيْ المنظمة.

وأضاف الغيص، أن هناك الآن مشاريع ومبادرات ضخمة فِيْ الإمارات والسعودية والكويت، وكلها مبادرات بيئية للمساهمة فِيْ الحد من الانبعاثات.

وقال الغيص، فِيْ مقابلة نشرتها صحيفة الرأي الكويتية اليوم الأحد، إن أولوياته هِيْ تعزيز الحوار البناء بين أوبك والدول المنتجة والمستهلكة، والكشف عَنّْ ملفات حساسة وشائكة فِيْ أوبك وأوبك بلس، التي ستتمثل مهمتها. يكون لمخاطبتها للحفاظ على استقرار أسواق النفط عالميا.

وأوضح أن العالم يحتاج إلَّى استثمارات نفطية تقدر بنحو 12 تريليون دولار على مدى الـ 25 عاما المقبلة على عكس الطاقات الأخرى، مؤكدا أن النفط والغاز سيظلان عماد الطاقة، بينما نحتاج إلَّى طاقة بديلة لتعزيز دور النفط وليس استبداله.

ولفت إلَّى أن الارتفاع الأخير فِيْ أسعار النفط ليس مرتبطا فقط بالأزمة الأوكرانية، بل إلَّى انتعاش الطلب، وتراجع الاستثمارات فِيْ مجال التكرير، وموجة إغلاق المصافِيْ العالمية بسبب نقص الطاقة الإنتاجية الفائضة. منوهاً إلَّى أن التخفِيْضات التاريخية لـ “أوبك بلس” البالغة 9.7 مليون برميل يومياً كان لها التأثير الأكبر على تعافِيْ السوق مرة أخرى. .

وأشار إلَّى أن الطلب العالمي على الذهب الأسود سيتجاوز 102 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري، وأن بورصات النفط فِيْ لندن ونيويورك حددتا أسعارا يومية لـ “برنت” و “غرب تكساس”، و “أوبك” لديها لا دور فِيْ ذلك.

وذكر أن حالة السوق اليوم شديدة التقلب والاضطراب، وتشهد الأسواق الآن تفاعلات بين الأخبار الاقتصادية السلبية الشائعة الأخيرة حول التضخم وظهُور بوادر ركود اقتصادي محتمل من جهة، ومخاوف من حدوث ركود اقتصادي. نقص إمدادات النفط على الجانب الآخر، لذلك فإن العامل النفسي والمعَنّْوي يلعب اليوم دورًا أكبر من دور المتغيرات مع مستوى مخزون النفط، على سبيل المثال، بينما فِيْ حالة الأسواق الطبيعية، نجد أن بيانات المخزون التجاري لديها تأثير كبير.

أسعار النفط

وحول الارتفاع الأخير فِيْ أسعار النفط، أكد أن العوامل الجيوسياسية تلعب دورًا فِيْ التأثير على الأسعار صعودًا أو هبوطًا، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، لكن هناك العديد من العوامل الأخرى.

وأضاف هناك العديد من العوامل المتعلقة بأساسيات السوق، أبرزها قلة تدفق الاستثمار فِيْ صناعة النفط خلال السنوات الماضية، خاصة بعد جائحة كورونا، وحَقيْقَة أن تزامن ذلك مع تعافِيْ الطلب على النفط يعد أمرًا رئيسيًا ورائعًا. سبب مؤثر لما نشهده اليوم فِيْ ارتفاع الأسعار.

وعزا الارتفاع الكبير الأخير فِيْ أسعار المشتقات النفطية إلَّى سببين. الأول يعود إلَّى التعافِيْ الملموس للطلب على النفط مع تراجع فِيْروس كورونا، حتى لو لم يختف تأثير الفِيْروس تمامًا حتى الآن.

والثاني يتعلق بتراجع الاستثمارات فِيْ صناعة التكرير فِيْ السنوات الأخيرة. وبالفعل شهد العالم موجة كبيرة من إغلاق المصافِيْ القديمة وغير المربحة، خاصة فِيْ أوروبا وأمريكا.

وأشار إلَّى أن هناك استثمارات لكنها تقتصر على بعض أجزاء آسيا وتحديدا فِيْ الصين وكذلك فِيْ الشرق الأوسط وخاصة فِيْ الكويت ومنها تحديث المصافِيْ من خلال مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور. بالإضافة إلَّى مصفاة جيزان فِيْ المملكة العربية السعودية، وبعض المصافِيْ الأخرى المقرر تشغيلها فِيْ المستقبل.

منتجات الزيوت

وشدد الغيس على أن التحدي الأهم الذي يواجه العالم، وليس فقط أوبك، هُو الحاجة إلَّى إعادة الاستثمارات وضخ المزيد من الأموال فِيْ صناعة النفط حتى نتمكن من مواكبة الزيادة فِيْ الطلب خلال العشرين أو الثلاثين عاما القادمة. بدون هذه الزيادة فِيْ تدفق الاستثمارات، سيواجه العالم مشكلة أكبر.

وأوضح أن رسالة أوبك الدائمة للعالم على مر السنين أن أي خفض فِيْ هذه الاستثمارات سيؤدي إلَّى مشكلة نفطية ستنعكس فِيْ ارتفاع الأسعار، وبالتالي ستكون لها عواقب اقتصادية، وهذا ما بدأه العالم. ليشعر الآن.

استثمارات النفط

وقال الغيس إنه لكي يحافظ العالم على مستوى الإنتاج الحالي المقدر بـ 100 مليون برميل يوميا، تحتاج صناعة النفط إلَّى ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار سنويا فِيْ مجال التنقيب والحفر والإنتاج، ومع بسبب أزمة كورونا، انخفضت هذه الاستثمارات بشكل كبير إلَّى ما يقرب من 300 مليار دولار فِيْ عام 2022.

الآن وبعد عودة الانتعاش الاقتصادي نسبيًا وتدريجيًا، نشهد ارتفاعًا فِيْ الاستثمارات، والتي وصلت إلَّى 375 مليار دولار سنويًا، وفقًا لآخر بيانات عام 2022، لكنها لم تصل إلَّى المستويات التي كانت قبل كورونا. وما زلنا نرى أن هذا هُو التحدي الأبرز لصناعة النفط على مستوى العالم.

سوق النفط

وشدد الغيص على أن الأسواق تتجه نحو التوازن بفضل قيام مجموعة دول “أوبك بلس” بأكبر تخفِيْضات فِيْ إنتاج النفط فِيْ تاريخ الصناعة النفطية، والتي بلغت نحو 9.7 مليون برميل يوميا فِيْ مايو 2022، خلال بداية أزمة كورونا، ومع عودة الطلب تزامنا مع التراجع التدريجي لـ “كورونا” خلال العامين. وفِيْ العامين الماضيين أعادت “أوبك بلس” هذه الكَمْيات بشكل شهري وبشكل تدريجي ومنظم وبما يتفق تماما مع مستويات ووتيرة عودة الطلب على النفط.

وأشار إلَّى أن الطلب على النفط انخفض إلَّى أدنى مستوياته فِيْ بداية الوباء وتحديدا فِيْ أبريل 2022 بنحو 30 بالمئة من مستوى 100 مليون برميل يوميا أي بنحو 30 مليونا، وهذا هُو الأكبر. انخفاض فِيْ الطلب تاريخيًا على النفط.

من المتوقع مع استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي وتراجع “كورونا” أن يرتفع الطلب على النفط هذا العام بنحو 3.4 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي بحلول نهاية عام 2022 التوقعات. تشير إلَّى أن الطلب على النفط سيعود إلَّى مستوياته الطبيعية التي كان عليها قبل “كورونا” وأن الطلب سيتجاوز حاجز 102 مليون برميل يوميا، رغم أن هناك بعض التقديرات التي تشير إلَّى أن مستويات الطلب تجاوزت الآن هذا المستوى.

النفط الروسي

وقال الغيص إن أوبك ليست فِيْ منافسة مع روسيا حيث تنتج نحو 10 ملايين برميل تمثل 10 بالمئة من الإنتاج العالمي يوميا. بعبارة أخرى، يأتي برميل واحد من النفط من كل 10 براميل نفط يتم إنتاجها يوميًا من روسيا.

وأضاف أنه يجب ألا ننسى أن روسيا لاعب رئيسي وكبير ومؤثر للغاية فِيْ خريطة الطاقة العالمية، ليس فقط فِيْ النفط، ولكن أيضًا فِيْ الغاز والفحم والمعادن الأخرى.

طاقة متجددة

وأوضح أن أوبك ترحب بالطاقة المتجددة والنظيفة وليست ضدها إطلاقا ونعتقد أن هذه الطاقة لن تحل محل الطاقة التقليدية (النفط والغاز).

وفقًا للدراسات والبيانات، فإن أكثر من 50٪ من استهلاك الطاقة اليومي فِيْ العالم يأتي من النفط والغاز، و 33٪ منه من النفط، ومن الصعب استبدال كل هذه الـ 33٪ بانتقال بسيط وسهل إلَّى وقود آخر. .

وقال بمناسبة استضافة مصر لـ “كوب 27” فِيْ نوفمبر المقبل، أن هذه المناسبة ستكون منصة ممتازة لنا كدول أوبك لنشر هذه الرسالة، ونتطلع إلَّى استضافة الإمارات “كوب 28” العام المقبل.

وأشار الغيص إلَّى أن اتفاقية خفض الإنتاج تنتهِيْ فِيْ ديسمبر 2022 والحديث عَنّْ تجديدها سابق لأوانه، مؤكدا أن نظام تحالف “إعلان ميثاق التعاون” مستمر، حيث أن هذا الإطار أكثر شمولا ويجمع بين 23 دولة. من منظمة أوبك وخارجها باتفاقيات تشمل مجالات أخرى للتعاون فِيْ مجال الطاقة، لافتا إلَّى أن إعادة خفض الإنتاج أمر ممكن، والهدف هُو الحفاظ على استقرار السوق.

الغيس

الغيس ليس جديدا على أوبك. يشغل منصب محافظ الكويت لدى المنظمة منذ عام 2017، وترأس اللجنة الفنية المشتركة بين منظمة أوبك ودول خارجها، وهِيْ اللجنة المسؤولة عَنّْ مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط وفق اتفاقية خفض الإنتاج الموقعة بين البلدين. الدول المساهمة فِيْ الاتفاقية. أوبك +.

يتمتع هِيْثم الغيص بخبرة واسعة فِيْ العمل النفطي وكذلك فِيْ عمل وزارة الخارجية الكويتية، وفِيْ عام 1990 تخرج من جامعة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا فِيْ العلوم السياسية.

تم إدراج الغيس فِيْ قطاع التسويق العالمي فِيْ مؤسسة البترول الكويتية، فِيْ مختلف أقسام المبيعات، وترأس المكاتب الإقليمية للمؤسسة فِيْ بكين ولندن.

شارك الغيص فِيْ العديد من الدراسات المتخصصة للأسواق العالمية بجميع أنواعها ويتمتع بدعم واسع وعلاقات عميقة الجذور مع ممثلي جميع الدول الأعضاء فِيْ منظمة البلدان المصدرة للنفط وكذلك مع الدول المنتجة للنفط من الخارج.