أمين عام أوبك من السابق لأوانه قول ما ستفعله أوبك+ فِيْ اجتماع 5 سبتمبر

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنه من السابق لأوانه تحديد ما ستفعله أوبك + فِيْ اجتماع الخامس من سبتمبر، لأنها قد تخفض أو تزيد الإنتاج إذا لم تفعل ذلك.

وقال هِيْثم الغيص، اليوم الخميس، إن قدرة المنظمة على تلبية الطلب على النفط ستكون مهمة صعبة دون معالجة قضية نقص الاستثمار فِيْ القطاع.

قال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فِيْ تصريحات لرويترز إن الانخفاض الأخير فِيْ أسعار النفط يعكس مخاوف من تباطؤ اقتصادي ويخفِيْ أساسيات السوق الفعلية، بينما يعبر عَنّْ نظرة متفائلة نسبيًا لتوقعات السوق لعام 2023. بينما يتصارع العالم مع ارتفاع معدلات التضخم.

قال هِيْثم الغيص، الذي تولى منصبه فِيْ 1 أغسطس، إن الطلب على النفط قوي فِيْ السوق المادية، وأن المخاوف بشأن التباطؤ فِيْ الاقتصاد الصيني مبالغ فِيْها، مضيفًا أن الطلب من المرجح أن يجد دعماً من استخدام الطائرات النفاثة. الوقود مع زيادة السفر.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس وسط بيانات قوية عَنّْ استهلاك الوقود فِيْ الولايات المتحدة وتراجع متوقع فِيْ الإمدادات الروسية فِيْ أواخر العام لتعويض المخاوف من ركود وشيك قد يضعف الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.5 بالمئة إلَّى 95.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.15 دولار أو 1.3 بالمئة إلَّى 89.26 دولار للبرميل.

وصعدت الأسعار أكثر من واحد بالمئة فِيْ الجلسة السابقة رغم انخفاض خام برنت خلال تلك التعاملات إلَّى أدنى مستوى منذ فبراير شباط.

تراجعت العقود الآجلة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ركز المستثمرون على البيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف من ركود محتمل قد يضر بالطلب على الطاقة.

قفز تضخم أسعار المستهلك فِيْ بريطانيا إلَّى 10.1٪ فِيْ يوليو، وهُو أعلى مستوى منذ فبراير 1982، مما زاد الضغط على الأسر.

ظل إنتاج المواد المضافة فِيْ الصين ضعيفًا فِيْ يوليو، حيث أدى الإغلاق الصارم لفِيْروس كورونا وضوابط تصدير الوقود إلَّى كبح الإنتاج.