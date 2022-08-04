أمين عام منظمة أوبك قلقون من استنفاد فوائض المنتجين بسبب نقص الاستثمار

أعرب هِيْثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، فِيْ تصريحات صحفِيْة، اليوم الخميس، عَنّْ قلق أسواق النفط من التضخم وتأثيره على معدلات الطلب.

وقال الغيس، فِيْ تصريحات صحفِيْة لـ “سكاي نيوز عربية”، إن سوق النفط تعيش بقلق بسبب مخاوف التضخم والركود، وهناك قلق فِيْ سوق النفط من طلب المنتجين.

وشدد الأمين العام لمنظمة أوبك على أن الزيادة المتواضعة فِيْ الإنتاج تتيح للمنتجين فرصة أكبر لمراقبة الأسعار.

وفِيْما يتعلق بالاستثمارات فِيْ سوق النفط، أوضح الغيص أن قلة الاستثمارات تشكل مخاطر على العرض فِيْ العام المقبل، قائلا “نحن قلقون من استنفاد الطاقة الفائضة للمنتجين بسبب قلة الاستثمار. ”

أسعار النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، على الرغم من اندماجها إلَّى حد كبير، حيث توازن السوق بين قلة الإمدادات ومخاوف الطلب، بعد ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكي، مما دفع الأسعار إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ عدة أشهر فِيْ الجلسة السابقة.

بحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا أو 0.37٪ إلَّى 97.14 دولارًا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الأمريكي 43 سنتًا أو 0.47٪ إلَّى 91.09 دولارًا للبرميل.

ويوم الأربعاء، انخفض الخامان القياسيان إلَّى أدنى مستوى لهما منذ ما قبل الأزمة الأوكرانية، التي اندلعت فِيْ 24 فبراير.

جاء ذلك فِيْ أعقاب زيادة غير متوقعة فِيْ مخزونات الخام الأمريكية، وزادت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع مع تباطؤ الطلب، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كان السوق أكثر برودة بعد قرار كتلة أوبك + أمس الأربعاء بزيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا فِيْ سبتمبر.

على الرغم من أن هذه الزيادة لا تمثل سوى 0.1 ٪ من الطلب العالمي، إلا أن توقعات الطلب لا تزال متشائمة بسبب تزايد المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا، فضلاً عَنّْ مشاكل الديون فِيْ الاقتصادات الناشئة والسياسة الصارمة لمكافحة Covid-19 فِيْ الصين.، أكبر مستورد عالمي. للنفط.

لكن الأسعار تلقت دعما بسبب محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة لبلدان كتلة أوبك +.