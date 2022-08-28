أمين يونس “يربك” الاتفاق قبل انتهاء الميركاتو الصيفِيْ

كشفت تقارير صحفِيْة، الأحد، أن الدولي الألماني أمين يونس، جناح فريق نادي الاتفاق الأول لكرة القدم، طلب ترك صفوف فارس الدهناء خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

وانضم يونس لصفوف الاتفاق، الشتاء الماضي ميركاتو، من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد لموسمين، منذ انتهاء عقده فِيْ عام 2024.

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وأكدت صحيفة الرياضية، أن إدارة الصفقة، برئاسة خالد الدبل، بصدد التوصل إلَّى اتفاق مع يونس لتسوية ما تبقى من مستحقاتهما من أجل الفصل بينهما بالاتفاق المتبادل، حيث تسعى إدارة الحصان إلَّى ذلك. ضع حدا لهذا. التقديم سريعًا لحل العقد مع لاعب بديل، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة فِيْ نهاية هذا الشهر.

تمتلك إدارة الاتفاق مركزين شاغرين قبل إغلاق باب السوق الصيفِيْ، حيث تسعى لإيجاد بديل لإغلاق هذا الملف والتركيز على مباريات الموسم الجديد من دوري روشان السعودي “2022-2023”.

وخسر الاتفاق مباراته الأولى هذا الموسم فِيْ دوري روشان السعودي، أمام نظيره الطائي، بهدفِيْن لواحد، فِيْما يستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السبت المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة من جدة. . فِيْ مباريات اليوم الثاني من عمر المسابقة.

والجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا شارك مع الاتفاق فِيْ 9 مباريات الموسم الماضي، وسجل هدفِيْن فقط.

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