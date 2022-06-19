“أم-القرى” ننشر اليكم أبرز تعديلات نظامَي التقاعد المدني والعسكري و التأمينات وتبادُل المنافع في السعودية

كشفت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية ، في الساعات الماضية ، رسمياً عن أبرز التعديلات التي طرأت على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ، وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. في التقاعد المدني والعسكري والتأمين وأنظمة تبادل المزايا في المملكة العربية السعودية.

تعديلات على نظام التقاعد المدني والعسكري في السعودية

واستناداً إلى ما ورد في تعديلات نظام التقاعد المدني ، والتي تمت الموافقة عليها رسمياً في السعودية ، فقد لوحظ أنه إذا انتهت خدمة الموظف في حال لم تصل مدتها إلى ما يمنحه الحق في المعاش. في الحالة الأخيرة يتم دفع مكافأة تصل إلى 14٪ من الراتب السنوي لكل سنة من سنوات خدمته ، وفي حالة إنهاء خدمة الموظف بسبب الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية ، تكون المكافأة تحتسب بنسبة 10٪ من الراتب السنوي عن كل سنة تحتسب عند التقاعد من سنوات خدمته ، وأضافت التعديلات أنه يشترط دفع المكافأة المنصوص عليها في المادتين (18) و (23) من هذا النظام حتى بلوغه السن. الستين أو الموت أيهما أسبق.

تعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع

فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على نظام التأمينات الاجتماعية ، فما أعلنت عنه الجريدة رسمياً ، يحق للمشترك في حال تركه العمل الحصول على تعويض الدفعة الإجمالية المستحق دون بلوغ سن الستين ، أو العجز ، في الحالات التي تحددها اللائحة. اشتراط ألا تكون مدد الاشتراك المجمعة فترات تكميلية لاستحقاق المعاش التقاعدي قبل بلوغ سن الستين في النظام السابق ، وضرورة أن يكون المشترك قد أتم المدة التي يتطلبها النظام ، إلا إذا كانت الأسباب. للإضافة الناتجة عن التحويل أو التنازل أو انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو تنسيق الخدمة.