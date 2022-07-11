أم صقر نايف المطيري قتلته وزعمت أنه جثة كلب نافق

كشفت اعترافات والدة الصبي صقر نايف المطيري تفاصيل صادمة، حيث زعمت الأم أنها قتلت ابنها دون الكشف عن أسباب هذه الجريمة النكراء التي شغلت الرأي العام الكويتي منذ أكثر من أسبوع.

قصة صقر نايف المطيري

وتعود الحكاية إلى ما قبل نحو أسبوع، عندما أثار أحد الإعلاميين الكويتيين قضية الصبي المفقود صقر بعد العثور على أشقائه الثلاثة في أحد الشوارع.

وأكد الأطفال الثلاثة أن شقيقهم الأكبر هو من ألقى بهم في الشارع وأن شقيقهم الرابع مفقود. بعد استجوابه، اعترف الأخ الأكبر بأن والدته قتلت ابنه منذ عدة أشهر. وأن يعرف جميع الأبناء القصة، لكن خوفهم على مصير صقر هو ما دفعهم إلى إخفاء السر.

اعترافات صادمة

ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن والدة الصبي التي لها تاريخ في تعاطي المخدرات اعترفت للمحققين بأنها قتلت ابنها في فبراير الماضي وتركت جثته داخل المنزل لمدة خمسة أيام.

وأشارت المصادر إلى أن الأم توجهت إلى المغسلة للتخلص من جثة ابنها التي كانت ملفوفة في أكياس، حيث أبلغتهم أنها كانت جثة كلب ميت، فأخذوه بعيدًا وألقوا به في إحدى الجثث. مقالب القمامة. غرب منطقة عبدالله المبارك.

وكانت الأم قد قدمت بلاغًا عن فقدان ابنها قبل أسبوع، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أنها “رفضت إبلاغ التحقيقات عن سبب القتل، لكنها وجهت إلى مكان الجثة”.

بيان من وزارة الداخلية الكويتية

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أفادت في بيان رسمي بأن المباحث الجنائية العامة بمحافظة الأحمدي تمكنت من حل قضية الصبي المفقود قبل أيام، واتضح أنه قتل على يد أحد أقاربه. . وأوضح أنه تم الوصول إلى مسرح الجريمة وعند البحث عنه تبين أن القاتل دفنه في إحدى المناطق. وأشار إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القاتل وإن التحقيقات في القضية جارية لإحالته إلى الجهات المختصة.