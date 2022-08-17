أنابيب غاز أفريقيا إلَّى أوروبا فِيْ مواجهة الدب الروسي

بينما تتزايد اكتشافات الغاز فِيْ العديد من البلدان الأفريقية، وصفقات التصدير لإنقاذ أوروبا من الظلام، تحاول روسيا منع تنفِيْذ ذلك.

مع تصاعد المعارك فِيْ أوكرانيا، وخطط الاتحاد الأوروبي للاستغناء عَنّْ الغاز الروسي، وفِيْ بحثه عَنّْ مصادر بديلة، هناك حديث قوي عَنّْ الاستفادة المتزايدة من إفريقيا، وهُو ما تُرجم عبر مذكرات تفاهم مع عدة دول.

مع وفرة احتياطياتها من النفط والغاز، قد تكون القارة الأفريقية بديلاً لتعويض الغاز الروسي، حيث أشارت تقارير سابقة إلَّى أن إفريقيا تمتلك احتياطيات غاز مؤكدة تبلغ 148.6 تريليون متر مكعب، وهُو ما يمثل أكثر من 7 فِيْ المائة من احتياطيات الغاز العالمية.

يشار إلَّى أنه فِيْ عام 2022 استورد الاتحاد الأوروبي نحو 108 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من إفريقيا، خاصة من نيجيريا التي زودت الكتلة الأوروبية بأكثر من 12 مليار متر مكعب.

احتلت نيجيريا المرتبة الأولى فِيْ إفريقيا عام 2022 فِيْ حجم صادرات النفط الخام من القارة، بمعدل يزيد عَنّْ مليوني برميل نفط يوميًا فِيْ السوق العالمية.

وبحسب البيانات، سجلت منطقة غرب إفريقيا عددًا من الاكتشافات الضخمة للنفط والغاز فِيْ السنوات الأخيرة، مما دفع العديد من شركات الطاقة العالمية الكبرى إلَّى وضعها فِيْ مقدمة أولوياتها الاستثمارية.

تعد غرب إفريقيا أكبر مساهم فِيْ مستقبل القارة من النفط والغاز، حيث تمثل حوالي 60٪ من الاحتياطيات المكتشفة حديثًا من حيث الحجم.

توجت اكتشافات النفط والغاز فِيْ غرب إفريقيا بالإعلان عَنّْ اكتشاف أكثر من 50 تريليون قدم مكعب من الغاز فِيْ المنطقة. وبحسب المعلومات التي رصدتها منصة عتاقة.

تم الإعلان مؤخرًا عَنّْ أكبر ثلاثة احتياطيات فِيْ غرب إفريقيا حقل Yakar-Teranga فِيْ السنغال، وحقل Urka فِيْ موريتانيا، وحقل Balene فِيْ ساحل العاج، والذي يحتوي على حوالي 3.6 مليار برميل من المكافئ النفطي بينهما.

وفِيْ هذا السياق، ذكرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية قبل أيام أن روسيا تتدخل فِيْ أبرز مشروعين يجري إعدادهما لمد أنابيب غاز غرب إفريقيا، فِيْ محاولة لتضييق الخناق على الأوروبيين الباحثين عَنّْ بديل. لغازها.

وذكر تقرير “جون أفريك” أن “مشروعي خط أنابيب الغاز العملاقين فِيْ القارة الأفريقية تم تسريعهما بالتزامن مع الطلب القوي على هذه المادة بسبب ارتفاع الأسعار ورغبة أوروبا فِيْ التحرر من الغاز الروسي”.

على الورق، تشارك نيجيريا، أكبر احتياطي للغاز فِيْ إفريقيا، فِيْ هذين المشروعين مع منافسين رئيسيين فِيْ القارة، المغرب والجزائر، وهِيْ أول مصدر أفريقي للغاز.

وتضيف أن المشكلة تكَمْن فِيْ “احتمال مشاركة موسكو فِيْ مشروع من المفترض أن يقلل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي”.

وذكر التقرير أن “دخول روسيا على الخط له أسبابه، بما فِيْ ذلك أن العمل على مثل هذا الخط سيستغرق 25 عامًا على الأقل”.

واضاف ان “خط انابيب الغاز سيمر بالعديد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا حيث تسعى روسيا لبسط نفوذها هناك”.

وأشارت المجلة إلَّى أن “الجهُود الروسية للتأثير على نشاط نقل النفط والغاز فِيْ المنطقة ليست جديدة”.

الجريث

وأوضحت أن “غازبروم تستخدم، سواء فِيْ نيجيريا أو الجزائر، ما أسمته ثعبان البحر – الذي يوفره خط أنابيب الغاز العابر للصحراء – للوصول إلَّى حقول الغاز”.

وقالت “فِيْ عام 2006 وقعت الشركة الروسية اتفاقا مع شركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك”.

فِيْ نفس العام، “حاول الروس تنفِيْذ نفس المخطط فِيْ نيجيريا من خلال توقيع اتفاقية، ثم إنشاء مشروع مشترك فِيْ عام 2009.”

وذكر التقرير أنه بعد ذلك “عرضت غازبروم على النيجيريين بناء قسم أول من خط الأنابيب من جنوب إلَّى شمال البلاد والحصول فِيْ المقابل على استغلال عدة حقول غاز لكن دون جدوى”.

شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة لها وجود فِيْ إفريقيا، وفِيْ العام الماضي وقعت شركة غازبروك اتفاقية مع شركة الطاقة الجنوب أفريقية “ساسول”، والتي تعد واحدة من أكبر وأهم شركات الطاقة فِيْ العالم العاملة فِيْ مجال الطاقة. باستخدام الفحم.

غاز الجزائر

منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا، أبدت الجزائر، أكبر مصدر أفريقي للغاز إلَّى الاتحاد الأوروبي، استعدادها لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي والغاز المسال.

يوجد حاليًا أربعة خطوط أنابيب مباشرة لنقل الغاز من إفريقيا إلَّى أوروبا، لكن جميعها فِيْ دول شمال إفريقيا. يتمثل التحدي الأهم فِيْ بناء بنية تحتية جديدة فِيْ منطقة جنوب الصحراء الكبرى لربطها بخطوط الأنابيب فِيْ شمال إفريقيا.

التحديات التي تواجه تدفق الغاز

ويرى الخبراء أن عزوف الدول الأفريقية عَنّْ الالتزام بضخ المزيد من النفط والغاز قد يكون راجعا إلَّى ضعف البنية التحتية فِيْ مجال النفط والطاقة، وخاصة خطوط نقل الغاز والنفط إلَّى أوروبا.

أشارت الإحصاءات الصادرة عَنّْ فرع جنوب إفريقيا لشركة الة والاستشارات، برايس ووترهاوس كوبرز، إلَّى أن أزمة البنية التحتية الضعيفة فِيْ قطاع النفط أدت إلَّى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 19 فِيْ المائة فِيْ القارة فِيْ عام 2022، وهُو ما يمثل 7.8 فِيْ المائة من الناتج العالمي. كَمْا شهد إنتاج الغاز فِيْ إفريقيا انخفاضًا طفِيْفًا بنسبة 5٪ خلال نفس الفترة.

وشدد الخبراء على ضرورة قيام الدول الأفريقية المنتجة للنفط باتخاذ إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية فِيْ هذا القطاع الحيوي.