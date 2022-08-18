“أنا الأفضل أداء”.. الروبل الروسي يقهر الدولار الأمريكي

قفز الروبل إلَّى أعلى مستوى له فِيْ أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الخميس مقابل الدولار واليورو، مع ارتفاع الأسْهُمْ الروسية.

وبحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل بنسبة 2.4٪ مقابل الدولار عَنّْد 59.27، بعد أن وصل فِيْ وقت سابق إلَّى أقوى مستوى له منذ 26 يوليو عَنّْد 58.90.

وارتفع الروبل مقابل اليورو 2.8 بالمئة إلَّى 59.94 وهُو أعلى مستوى منذ أواخر يوليو تموز.

بفضل ضوابط رأس المال، أصبح الروبل العملة الأفضل أداءً فِيْ العالم هذا العام.

تراجعت تقلبات الروبل بعد أن تأرجح بشكل حاد حيث وصل إلَّى مستوى قياسي منخفض بلغ 121.53 مقابل الدولار فِيْ بورصة موسكو فِيْ مارس، بعد أيام من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلَّى أوكرانيا فِيْ 24 فبراير، ثم صعد إلَّى أعلى مستوى فِيْ سبع سنوات. إلَّى 50.01 فِيْ يونيو.

فِيْ سوق السندات، لامست عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتحرك عكسيا مع الأسعار، أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من أسبوع عَنّْد 8.90 فِيْ المائة، قبل أن ترتفع مرة أخرى بنسبة 9.01 فِيْ المائة عَنّْد الإغلاق يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر RTS المقوم بالدولار بنسبة 2.7 فِيْ المائة إلَّى 1167.1 نقطة. كَمْا ارتفع مؤشر بورصة موسكو 0.4 بالمئة إلَّى 2196.1 نقطة.