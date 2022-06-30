أنباء سارة في مران “سواريس” الأول مع الأهلي

تلقى الجهاز الفني الجديد للأهلي، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، أنباء سارة في أول جلسة تدريبية له في القلعة الحمراء.

شارك أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، في جولة تدريبية حول الملعب، على هامش التدريبات الجماعية للفريق، والتي جرت اليوم الخميس، على ملعب تاتش بالجزيرة.

قام اللاعب بجزء من التدريبات التأهيلية في صالة الألعاب الرياضية، ثم واصل الركض حول الملعب.

عبد القادر يدخل مرحلة جديدة من برنامج إعادة التأهيل الخاص به للتخلص من الإصابة التي لحقت به في عضلاته الأمامية.

وأكد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن “اللاعب مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي وهناك تحسن في الاستجابة للتدريبات البدنية والعلاجية التي يقوم بها تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية”.

تولى سواريس اتجاه القلعة الحمراء بدلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي ترك منصبه باتفاق مشترك في 13 يونيو.