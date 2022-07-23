أنباء عن حرمان الإسماعيلي من 3 فترات قيد

وزعم محمد الركباني، محامي التونسي الأسعد الجزيري لاعب الوسط الإسماعيلي السابق، أنه حصل على حكم نهائي ضد الدراويش بحرمانه من التسجيل لمدة 3 فترات.

وأكد الركباني في تصريحات صحفية، أن المحكمة الرياضية قررت تغريم النادي الإسماعيلي بمبلغ 400 ألف دولار لصالح الجزيري، مع دفع النادي جميع الرسوم.

وأوضح أن النادي الإسماعيلي لم يوافق على دفع المبلغ لصالح الأسعد الجزيري، لذلك قررت الفيفا منع تسجيل النادي لثلاث فترات.

وتابع “نص القرار جاء على النحو التالي أبلغنا الدائن في مراسلاته أن المدعى عليه النادي الإسماعيلي لم يف بالتزاماته المالية وفق قرار الفيفا”.

وختم في هذا الصدد، نود إبلاغ الأطراف بأن النادي ممنوع من تسجيل لاعبين جدد دوليا، وهذا القرار ينفذ من قبل الفيفا مع بدء فترة التسجيل المقبلة.

يستعد الإسماعيلي لمباراة رفيعة المستوى أمام نظيره بيراميدز يوم غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة.