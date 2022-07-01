أنباء عَنّْ انتهاء مشوار كونترا مع الاتحاد..وبديله يشترط صفقة عالمية

أفادت الأنباء أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي اتخذت قرارها بشأن المدرب الروماني كوزمين كونترا، قبل انطلاق معسكر استعداد الفريق للموسم المقبل.

وانتهى عقد كوزمين مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ نهاية الموسم الرياضي 2022-2022، عَنّْدما كان هناك “بند” يسمح بالتجديد لموسم آخر.

وتحت قيادة الكونترا حقق الاتحاد 19 فوزا و 5 تعادلات و 5 هزائم فِيْ 29 مباراة فِيْ كأس الملك ودوري المحترفِيْن السعودي.

وبحسب تقارير صحفِيْة، قررت إدارة الاتحاد عدم تجديد عقد مدرب الفريق كوزمين كونترا، لذلك انتهت علاقته بالنادي رسميًا.

من ناحية أخرى توصلت إدارة الاتحاد لاتفاق مع البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، المدرب السابق لتوتنهام هُوتسبر، لقيادة كتيبة تيجريس الموسم المقبل.

وبحسب حساب البرتغالي “شون جيلين” المتخصص فِيْ نقل اللاعبين والمدربين، فإن نونو سانتو يريد ضم مواطنه جواو موتينيو إذا وقع مع الاتحاد.

بدأ نونو سانتو، 48 عامًا، مسيرته التدريبية فِيْ عام 2012 مع البرتغالي راي أفِيْ، ثم تولى تدريب إسبانيا لفالنسيا فِيْ 2014 وبورتو فِيْ 2016، ومن خلال الموقع الرسميك إلَّى ولفرهامبتون واستمر خلال الفترة بين 2017 و 2022. وكان الموسم التدريبي مع توتنهام الإنجليزي الموسم الماضي قبل أن يغادر بعد 10 مباريات منذ انطلاق الدوري الإنجليزي.