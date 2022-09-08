أنباء عَنّْ انفصال بوسي وهشام ربيع بعد 3 أشهر من زفافهما

أثارت الفنانة المصرية، بوسي، استجوابًا بشأن حَقيْقَة انفصالها عَنّْ زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بعد زواج استمر 3 أشهر.

جاء هذا الحديث بعد ظهُور ربيع مع زوجته الأولى، كَمْا نُشر فِيْ إحدى الصفحات، وعلقت عليه، “مبروك على العودة معا، يا حبيبي، بارك الله فِيْ بعضنا بعضا”.

وقال متابعون إن بوسي حذفت اسم زوجها هشام ربيع من صفحته على إنستجرام، وكذلك صفحة الأخير التي لم تحمل اسم الفنان المصري على إنستجرام.

أما منة محمد، زوجة هشام ربيع الأولى، فقد تابعت زوجها مرة أخرى على صفحته على إنستجرام.

وعلق المتابعون على أن هذه العلامات تبدو وكأنها تشير إلَّى احتمال انفصال بوسي وزوجها، وأن الأخير سيعود إلَّى زوجته الأولى.

ووسط هذه التكهنات ظل بوسي صامتا ولم يرد، رغم أنه كان شديد البلاغة، وظهر اسمه من خلال حديث أتباعه على مواقع التواصل.

احتفلت بوسي بزفافها فِيْ مايو الماضي

كانت بوسي وهشام ربيع قد احتفلتا بزفافهما فِيْ الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي، بشكل مفاجئ، بعد أن أخفت الفنانة المصرية خطوبتها عَنّْ الجمهُور.

تم الترحيب بالعروسين بالطبل والمزمار بعد وصولهم لحضور حفل زفافهم فِيْ أحد الفنادق، وظهر الفِيْديو بوسي وهِيْ تمسك بيد زوجها، ومن ناحية أخرى باقة من الورود.

أحيت دينا حفل زفاف بوسي وهشام ربيع، وظهرت وهِيْ ترقص بفستان أحمر اللون، وكانت العروس تتوق إلَّى التصفِيْق لها.

كَمْا شاركت فِيْ الحفل الفنانة وفاء عامر، الفنانة هنادي مهنا، التي كانت تتفاعل وترقص مع مجموعة من النجوم، إلَّى جانب زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

انفصل هشام ربيع عَنّْ زوجته الأولى، ثم تطورت علاقة ودية بينه وبين الفنانة بوسي، تطورت إلَّى مشاعر حب توجت بالزواج.

من ناحية أخرى، يعد هذا هُو الزواج الثاني للفنانة بوسي، بعد انفصالها عَنّْ زوجها الأول منظم الحفل فاتن سعيد.

عمل مزدحم

يشار إلَّى أن بوسي طرحت مؤخرًا أغنية “Yo vendo el mundo”، عبر حسابها الرسمي على موقع يوتيوب، والتي كتبها عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

كلمات أغنية “أبيع العالم” جاءت على النحو التالي أبيع العالم … بالنسبة لك يا روحي، فِيْ ثانية، لا أريد أي شيء آخر. أنت من العالم بما فِيْه الكفاية.