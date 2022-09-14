أنباء عَنّْ تأجيل مسلسل “المداح 3”.. وأيتن عامر تتصدر ترشيحات البطولة

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزأين الأول والثاني من مسلسل “المداح أسطورة الوادي” للفنان المصري حمادة هلال الذي كان قد أعلن منذ فترة أن شركة الإنتاج جاهزة لتقديم الجزء الثالث خلال الجولة القادمة. رمضان ولكن

علمت “العرب اليوم” من وراء الكواليس استعداداتها لمسلسل “المداح أسطورة الوادي” أنه قد يتم تأجيله إلَّى دراما رمضان 2024 بدلاً من 2023، بحسب توجيهات الشركة الإنتاجية.

كَمْا علمت العرب اليوم أن الفنانة هبة مجدي التي شاركت فِيْ الجزء الثاني بـ “رحاب” بدلاً من الفنانة نسرين طافش، عاطلة عَنّْ العمل، خاصة أن لديها بعض المتطلبات فِيْ الجزء الثاني.

وأشار مصدر مقرب من العمل إلَّى وجود ترشيحات لأكثر من فنان لتقديم شخصية “رحاب”، لكن لم يتم تحديد الاسم، فِيْما تتصدر تلك الترشيحات الفنانة آيتن عامر.

عرض مسلسل “المداح” الجزء الثاني فِيْ رمضان 2022 بعَنّْوان “المداح – أسطورة الوادي” وبطولة حمادة هلال، هبة مجدي، أحمد عبد العزيز، ولاء الشريف، كَمْال أبو ريا، خالد سرحان، دنيا. عبد العزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، عفاف رشاد، أحمد فؤاد سليم، هايدي رفعت، حلا السعيد، بسمة ماهر، عبير فاروق، محمود متولي وفنانين آخرين، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

ودارت أحداث المسلسل فِيْ جزئه الأول حول قِصَّة صابر الفتى الذي تبناه ونشأه إمام المسجد الفنان الماهر أحمد بدير، ووقع فِيْ حب فتاة الفنانة نسرين. . طافش يسلك طريقًا آخر ويستغل دعواته للغايات السيئة واستغلال بعض الأقوياء فِيْ تجارته غير المشروعة وأشياء أخرى كثيرة، غير أن مشاركته فِيْ بعض المشاكل تدفعه إلَّى طريق البر والتوبة.

استمرت أحداث الجزء الثاني فِيْ سلسلة من الأحلام الغريبة التي كانت تراود صابر المداح، حيث اتضح لها أن كل ما رأته فِيْ أحلامها تحقق على أرض الواقع، مما جعل صابر على شفا حرب جديدة. . سيقاتلون مع الجينات.