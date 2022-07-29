أنباء عَنّْ ترشح حمادة أبو اليزيد لمقعد النقيب منافسا لمصطفى كامل

يعقد اتحاد المهن الموسيقية اجتماعا طارئا الأحد المقبل، لمناقشة تطورات أزمة استقالة الفنان هاني شاكر مؤخرا من منصبه، وكذلك الاتفاق على فتح أبواب الترشح.

علم العرب اليوم من مصادره الخاصة أن حمادة أبو اليزيد، الوكيل الأول لاتحاد المهن الموسيقية، أبلغ أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بأنه سيرشح نفسه لمنصب نقيب.

اعتذر الفنان هاني شاكر عَنّْ المنصب بعد 30 يوليو، وأن أحد وكلاء النقابة سيتولى منصب نقيب الموسيقيين حتى الانتخابات القادمة فِيْ عام 2023.

سيبقى الكابتن الجديد لاتحاد المهن الموسيقية لمدة عام واحد فقط حتى 30 يوليو 2023، وفِيْ هذا الشهر من العام المقبل سيتم فتح الأبواب مرة أخرى للترشح للنقيب وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة، وسيتم انتخابهم مرة أخرى، حيث اعتذر الفنان هاني شاكر عَنّْ منصبه قبل 30 يوليو الحالي، لذا من الممكن أن يكون هناك نقيب بديل سواء من خارج أعضاء المجلس أو من بينهم.

وكان اتحاد النقابات الفنية قد أصدر بيانا بشأن قبول استقالة هاني شاكر وفتح باب الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين 7/2022 وبحضور أعضاء النقابة قبول استقالة الفنان هاني شاكر. شاكر – رئيس اتحاد المهن الموسيقية من منصبه.

يذكر أن الفنان المصري مصطفى كامل، أعلن ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية، بعد أن فتح أبواب الترشح فِيْ الفترة المقبلة.

وقال مصطفى كامل، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إن عددًا كبيرًا من الموسيقيين والعازفِيْن من الأوبرا ومن مختلف المحافظات المصرية، جاءوا إلَّى منزله يوم الاثنين، عقب إعلان اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز. فتح باب الترشح لمنصب النقيب الذي كان شاغرا منذ نهاية يونيو الماضي، بعد استقالة هاني شاكر، مطالبا إياه بالتقدم للمنصب لأنه الآن الأنسب له.

وأوضح كامل أنه انسجاما مع رغبة الموسيقيين الذين يثقون به تماما، وأكدوا له رغبتهم فِيْ أن يكون الكابتن القادم، قرر الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هاني شاكر، ويبقى الأمر كذلك. عليه أن يمر صلاة الاستخارة لتأكيد قراره على حد تعبيره.

وأشار الفنان المصري إلَّى أنه لم يكن ينوي التقدم لشغل منصب نقيب الموسيقيين فِيْ الفترة الماضية بسبب صعوبة عمل النقابة، بالإضافة إلَّى إعطاء النقابة الكثير مما يمكنها تقديمه بشرف ونزاهة، لذلك حاليا تقدم السيرة الجيدة شهادة له، معلقا “أردت التركيز على عملي فِيْ الفترة المقبلة. فِيْ المنزل ومع أطفالي، ولكن تحت ضغط الموسيقيين، يجب أن أحترم كل رغباتهم وهذا شرف بالنسبة لي لأكون فِيْ خدمتهم “.