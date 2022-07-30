أنباء عَنّْ تقديم مجلس نقابة الموسيقيين المصريين استقالة جماعية الأحد

يبدو أن هناك بوادر أزمة جديدة ستظهر فِيْ مجلس اتحاد المهن الموسيقية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد حل أزمة مقعد الكابتن الذي استقال مؤخرًا من قبل الفنان المصري هاني شاكر من قبل اتحاد نقابات الفنانين. وذلك من خلال الاعلان عَنّْ فتح باب الترشيحات لمنصب النقيب فقط وتكون المسؤولية للعام المقبل وبعدها تجري انتخابات كاملة.

علمت العرب اليوم من مصادرها الخاصة أن اجتماعا سيعقد يوم الأحد فِيْ مقر نقابة المهن الموسيقية، يشارك فِيْه جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لتنفِيْذ قرار اتحاد النقابات الفنية بالفتح. باب الترشح لمنصب النقيب، لكن هناك عدم اتفاق من جانب الأعضاء حول ما سيحدث فِيْ الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن هناك نية لدى بعض أعضاء المجالس لتقديم استقالة جماعية، موضحة أنه لا أحد يعلم ماذا سيحدث بعد هذه الاستقالات.

وهُو أن الفنانة نادية مصطفى، أوضحت فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” أنها طلبت من اتحاد النقابات الفنية، فِيْ الاجتماع الذي عقد على مدار ساعات طويلة الاثنين الماضي، دفع الانتخابات بشكل كامل لمنصب رئيس الجمهُورية. مجلس. مقعد المديرين، وذلك لإزالة العار عَنّْ أي عضو لا يريد أن يكون مع الكابتن لما سينتخب فِيْ الأيام المقبلة.

وأشارت نادية مصطفى إلَّى أن طلبها رفض رفضا قاطعا من قبل اتحاد النقابات الفنية خلال الاجتماع، مستندة فِيْ رفضها إلَّى القانون الذي ينص على إجراء الانتخابات فِيْ مَوعِدها كل أربع سنوات، وأنه فِيْ حالة استقالة النقيب قبل فترة رئاسته، ستكون الانتخابات. يتم إجراؤها فِيْ المقعد الفارغ فقط، لتمرير الفترة يستمر باقي أعضاء مجلس الإدارة فِيْ مناصبهم.

أشارت نادية مصطفى إلَّى أنها تريد انتخاب نقيب ومجلس لأن الأزمة ليست فِيْ النقيب، لكن فِيْ الاتهامات التي تطال أعضاء المجلس أيضًا، لا معَنّْى أن يأتي نقيب فِيْ منتصف دعا المجلس “الفاسد”.

عقد اتحاد النقابات الفنية اجتماعا طويلا اليوم الاثنين لحل قرار قبول استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين الذي قدم قبل أسابيع بعد أزمة مؤتمر مترجم المهرجان. حسن شاكوش. آسف لتقسيم عازفِيْ الإيقاع برئاسة سعيد Artist، فجر الأزمة.

وقرر أعضاء مجلس الاتحاد قبول استقالة هاني شاكر، شاكرين له دوام الرئاسة، إضافة إلَّى فتح باب الترشح لمن يرغب فِيْ تولي منصب خلفه.

ضغط عدد من الفنانين على الفنان هاني شاكر للتراجع عَنّْ قراره بالاستقالة، لكنه رفض رفضًا قاطعًا وأصر وشدد على أنه بحاجة للعودة إلَّى جمهُوره ونشاطه الفني الذي انفصل عَنّْه. خلال الفترة الماضية بسبب قلقه من أزمات اتحاد الموسيقيين، وأوضح له من خلال تصريحات إعلامية أنه فِيْ حال عودته فِيْ المَوعِد المحدد فسيتم ترشيحه من الصفر لهذا المنصب.