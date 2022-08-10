أنباء عَنّْ توجه كاظم الساهر لمحاسبة مسرّبي أغنيته “يا دكتورة”

يتجه الفنان العراقي كاظم الساهر إلَّى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسربي أغنيته الجديدة “يا دكتور”.

ونقلت صحيفة “وطن” المصرية عَنّْ مصادر مقربة من الساهر قولها إن إدارته خاطبت روابط جمهُور الساهر فِيْ الوطن العربي بحذف الأغنية خلال 24 ساعة. قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من قام بتسريب الأغنية.

الجمهُور ينتظر عرض حلقة برنامج “معكَمْ يا منى الشاذلي” نهاية الأسبوع الجاري، والذي غنى فِيْه كاظم الساهر أغنية “يا دكتور” لأول مرة، وبعدها. سيتم تقديمه.

وبحسب الخبر المتداول فإن الحلقة ستشهد تقديم أغنيتين جديدتين من ألبوم كاظم الساهر.

وكشفت النجمة العراقية خلال الحلقة عَنّْ أسرار كثيرة من بينها حزنه على رحيل زوجته ومدى تأثيرها على حياته وحالته النفسية.

كَمْا سيغني أكثر من أغنية منها “يدك” و “زيدني عشقة” و “قسم صغير بأعلى النخيل” وغيرها، ومن المقرر أيضًا تقديم مقطوعة غناء بالعود.

وقبل أيام أحيا كاظم الساهر حفلا غنائيا فِيْ الساحل الشمالي، وسط حضور كبير.

كَمْا حضر الحفل مجموعة من نجوم الفن والمشاهِيْر منهم فِيْفِيْ عبده، بشرى، أحمد زاهر وزوجته بسنت شوقي، داليا البحيري، الذين حرصوا على توثيق الأجواء بالصور والفِيْديوهات عبر مواقعهم الاجتماعية. حسابات وسائل الإعلام.

بدأ الفنان كاظم الساهر حفلته على الساحل الشمالي، حيث ألقى كلمة أمام المصريين الحاضرين أمامه فِيْ أول ظهُور له بعد غياب 13 عامًا عَنّْهم، وشكرهم على حضورهم، طالبًا إياهم أن يستمتعوا بوقتهم. المباراة، واختتم حديثه بعض الأمور الإدارية.

كَمْا أضاء الساهر حفلته الثانية، التي أقيمت فِيْ دار الأوبرا المصرية، مساء الثلاثاء، بالعديد من الأغاني التي أثارت حماس الجمهُور، الذين تفاعلوا معه بالتصفِيْق والهتافات من ورائه.

وحضر حفل كاظم الساهر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنانتان غادة رجب وسميرة عبد العزيز وشخصيات بارزة ونجوم فن.

وعبر الساهر عَنّْ سعادته بتواجده فِيْ الأوبرا المصرية بعد غياب، ثم غنى عددًا كبيرًا من الأغاني مثل “أرض خديه”، “يدك”، “لا تزال”، “كن … امرأة خطرة “و” الحب المستحيل “و” حافِيْ القدمين “و” أشك فِيْك لولاية مين “.