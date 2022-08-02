أنجلينا جولي تؤدي رقِصَّة “اليكتريك سلايد” احتفالا بالتحاق ابنتها الجامعة

كشفت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، أن ابنتها بالتبني، زهرة جولي-بيت، مسجلة فِيْ كلية سبيلمان فِيْ أتلانتا، لذا لم تعد الفتاة الصغيرة التي تمسك بأيديها فِيْ الحفلات والنزهات.

نشرت أنجلينا جولي صورة لابنتها البالغة من العمر 17 عامًا مع فتيات أخريات عبر حسابها على “إنستجرام” مرفقة التعليق “زهرة مع شقيقاتها سبيلمان! مبروك لجميع الطلاب الجدد ابتداء من هذا العام. إنه مكان للغاية. خاص وشرف كبير أن أكون واحدة من فتيات سبيلمان الجدد فِيْ العائلة “.

سبيلمان هِيْ كلية فنون ليبرالية للسيدات من السود تاريخياً مع العديد من الخريجين البارزين، بما فِيْ ذلك الكاتبة الحائزة على جائزة بوليتزر أليس ووكر ونجمة برنامج كوسبي كيشيا نايت بوليام.

يقع الحرم الجامعي للرجال فِيْ كلية مورهاوس بالقرب من سبيلمان، وقد شارك حسابها الرسمي مقطع فِيْديو لحدث SpelhouseLA، حيث حاول الحضور إظهار كَيْفَِيْة أداء رقِصَّة الشرائح الكهربائية إلَّى جولي.

بدت جولي سعيدة للغاية، حيث تبادلت الضحك مع الجميع، حيث كانت ترتدي سترة رمادية بأكَمْام طويلة وسراويل بيضاء بينما كانت تحاول مواكبة الحشد.

زهرة ليست الابنة الوحيدة لجولي وبراد الذين التحقوا بالجامعة، فقد سبقها شقيقها الأكبر مادوكس (20 عامًا)، الذي التحق بجامعة يونسي فِيْ سيول، كوريا الجنوبية، منذ أغسطس 2022.

لطالما تحدثت الفنانة عَنّْ التأثير الكبير لأطفالها الستة على شخصيتها. فِيْ مقابلة مع نسخة المملكة المتحدة من Harper’s Bazaar، قال “يؤثر أطفالي فِيْ كل جانب من جوانب من أنا … فِيْ اللحظة التي تصبح فِيْها والداً، لم تعد حياتك ملكك. أنت لا تعرف ما هُو” أنت “؛ لم يعد الأمر متعلقًا بحياتك حقًا بعد الآن، لذا فأنت تريد تمثيلهم، وكن نموذجًا يحتذى به وتكون أفضل نسخة من نفسك.”

وأضافت أنها عَنّْدما اشتبهت فِيْ نفسها، التفتت إليهم لتطمئنها قائلة “عَنّْدما تكون لدي شكوك ولا أعرف من أنا، أجلس معهم وأشعر أنهم يعرفونني أكثر من أي شخص آخر. “لذلك أرى نفسي، وأراهم أشخاصًا طيبين، وأشخاص مثيرين للاهتمام، وكلهم أفراد. قوي جدًا، أعتقد أنه لا يمكن أن يكون سيئًا تمامًا، ولا يمكن أن يحدث فوضى.”

بالإضافة إلَّى زهرة، أنجيلينا جولي وبراد بيت لديهما خمسة أطفال آخرين التوأم “فِيْفِيْان” ونوكس، 14 عامًا، “شيلوه” (16 عامًا)، باكس (18 عامًا) ومادوكس (20 عامًا).