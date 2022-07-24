أنجلينا جولي تفوز بالجولة الأخيرة من معركة “شاتو ميرافال” ضد براد بيت

حكَمْت محكَمْة أمريكية لصالح أنجلينا جولي فِيْ الجولة الأخيرة من معركتها القانونية ضد زوجها السابق الممثل براد بيت بشأن ملكية مصنع شاتو ميرافال للنبيذ.

اتهم براد بيت أنجلينا جولي بالتأثير على سمعتها التجارية وعرقلة مصالحه المالية، بعد بيع حصته فِيْ المصنع دون علمه لرجال أعمال آخرين، حيث اعتبر البيع انتهاكًا لاتفاقية تنص على عدم جواز بيع أي من الطرفِيْن لمشاركتهما. دون موافقة الطرف الآخر، وفقًا لمجلة Vanity Fire.

وفِيْ خضم معركة طلاق طويلة بين الثنائي الأشهر فِيْ العالم، باعت أنجلينا جولي العام الماضي حصتها، وهِيْ نصف المصنع، إلَّى شركة يديرها الملياردير الروسي يوري شيفلر، صاحب شركة “فودكا” الروسية. اعمال.

وزعم محامو براد بيت فِيْ ذلك الوقت أن أنجلينا جولي باعت حصتها لإيذاء موكلهم وقدموا عدة مستندات للمحكَمْة لتأكيد ذلك، مشيرين إلَّى أن “القلة الروسية” كانت لديهم “نوايا سامة” وخططوا للسيطرة الكاملة على الشركة. مصنع.

طلب فريق أنجلينا جولي القانوني من المحكَمْة الاطلاع على المستندات المتعلقة بأعمال براد بيت، والتي بذل محامي براد بيت جهدًا لتجنبها وحاول إقناع المحكَمْة برفض طلب المستندات والمراسلات، لكن قاضي مقاطعة لوس أنجلوس أصر على أن براد بيت و يسلم شركاؤه الأوراق المطلوبة للمحكَمْة، لأنه لا يمكن تأجيل الدواء حتى يتم استئناف الحكَمْ.

قال وكيل أعمال أنجلينا جولي “براد بيت يتصرف بدافع الغضب بسبب خلافاته السابقة مع أنجلينا جولي، مما يعيق حسه التجاري السليم”، مضيفًا “أي شخص فِيْ عقله السليم سيكون سعيدًا بإقامة شراكات جديدة فِيْ عملك”.

وأوضحت “تقدم الشركة فرصًا هائلة لتنمية الأعمال التجارية، لكنه لا يستطيع اكتشاف ذلك بسبب كراهِيْته لجولي”.

قال محامي براد بيت إن الصفقة برمتها غير منطقية، كَمْا يتضح من رفض موكله عرض بيع شاتو ميرافال فِيْ المقام الأول خلال زواجه من أنجلينا جولي، موضحًا أن فكرة بيع الكثير من العمل من أجل توزيع أفضل تتعارض خطته طويلة المدى للمشروع وهِيْ إعادة الأرباح للشركة.

وتجدر الإشارة إلَّى أن Pitt and Jolie اشتروا عقار Chateau Miraval الذي تبلغ مساحته 1200 فدان فِيْ عام 2012 مقابل 60 مليون دولار. كان من بين جيرانها فِيْ ذلك الوقت ديفِيْد وفِيْكتوريا بيكهام وجوني ديب.

بالإضافة إلَّى كروم العَنّْب، يشمل مكان الإقامة بساتين الزيتون وغابات الصنوبر وبحيرة خاصة وبعض النوافِيْر وخندق مائي. أجرى الزوجان المشهُوران فِيْ هُوليوود بعض التحديثات على العقار، بإضافة مهبط للطائرات العمودية.