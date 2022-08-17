أنجلينا جولي هِيْ “جين دو” المجهُولة التي حاولت مقاضاة الـFBI.. ما السبب

بعد الكثير من التكهنات، كشفت العديد من وسائل الإعلام أن الدعوى القضائية المجهُولة التي رفعت عام 2016، والتي تزعم فِيْها امرأة أنها تعرضت للضرب على يد زوجها على متن طائرة خاصة، تعود للنجمة الأمريكية أنجلينا جولي ضد زوجها الممثل براد بيت.

وفقًا لتقرير نشره موقع Puck الإخباري، فقد ورد أن أنجلينا جولي أخبرت عميل مكتب التحقيقات الفِيْدرالي منذ عدة سنوات أن بيت “أساء إليها جسديًا ولفظيًا” هِيْ وأطفالها عَنّْدما كانوا على متن الطائرة.

وفقًا لملاحظات الوكيل فِيْ ذلك الوقت، يُزعم أن بيت قاد جولي إلَّى مؤخرة الطائرة، وأمسكها من كتفِيْها وصرخ عليها، من بين أمور أخرى، “أنت تدمر هذه العائلة”. حدثت مشادة جسدية ؛ تسبب هذا فِيْ إصابات، بما فِيْ ذلك فِيْ مرفقه.

وذكر أيضًا أن بيت كان يشرب الكحول فِيْ ذلك الوقت وسكب الجعة عليه، لكن مكتب المحاماة بيت نفى كل ما سبق.

بعد هذه الاتهامات والشكاوى، التقى الوكيل الخاص بمساعد المدعي العام للولايات المتحدة وخلص إلَّى أنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية ؛ دفع هذا الأمر جولي إلَّى رفع دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفِيْدرالي بموجب قانون حرية المعلومات. للحصول على وثائق تتعلق بالتحقيق الفِيْدرالي ضد بيت.

كان منح جولي الإذن برفع قضية ضد مكتب التحقيقات الفِيْدرالي دون الكشف عَنّْ هُويتها “قرارًا مثيرًا للاهتمام” ؛ استبدلت اسمها بـ “جين دو”.

ووفقًا لشكوى جولي، التي تم تعديلها فِيْ أغسطس، فإن “السيدة جين دو تسعى للحصول على معلومات تم حجبها منذ عدة سنوات فِيْ محاولة لضمان حصول أطفالها على رعاية ونصائح مؤهلة لإصلاح الضرر الذي تعرضوا له”. . . المعلومات التي تم حجبها من قبل وزارة العدل “. سيحتوي مكتب التحقيقات الفدرالي على أدلة على الضرر. إن استمرار إنكار هذه المعلومات للسيدة دو، ضحية الإساءة نفسها، قد أعاق، ولا يزال يعيق، جهُودها للحصول على رعاية واهتمام طبيين مستمرين لأطفالها، كَمْا أضر بالأطفال فِيْ النظام القانوني للأسرة “. .

فِيْ عام 2016، ورد أن بيت كان قيد التحقيق بتهمة إساءة معاملة الأطفال من قبل كل من مكتب التحقيقات الفِيْدرالي وإدارة خدمات الأطفال والأسرة فِيْ لوس أنجلوس، فِيْ أعقاب حادث على متن طائرة خاصة لعائلته، حيث زُعم أنه اعتدى جسديًا على ابنه مادوكس، أثناء وجوده. 15 عامًا، بعد محاولة التدخل فِيْ نزاع بين بيت وجولي.

يهدف قانون حرية المعلومات إلَّى فهم تحقيقات مكتب التحقيقات الفِيْدرالي بشكل أفضل والحصول على المعلومات اللازمة للأطفال لتلقي الرعاية الطبية والاستشارات فِيْ حالات الصدمات.

يشار إلَّى أن الخلافات بين الثنائي بدأت فِيْ عام 2016، وكانت حضانة الأطفال هِيْ المحور الرئيسي لهذه الخلافات، حيث أرادت جولي الاحتفاظ بالحضانة، بدعوى أن بيت يسيء معاملة الأطفال.

كان براد وجولي يعتبران أجمل زوجين فِيْ هُوليوود خلال علاقتهما 2005-2016، والتي توجت بولادة ثلاثة أطفال بيولوجيين وتبني ثلاثة آخرين.