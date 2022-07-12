أنجلينا جولي وابنتها ترقصان فِيْ حفل صاخب لفرقة روك إيطالية بروما (فِيْديو)

فازت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي بلقب “أمتعها فِيْ هُوليوود” من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن استغرقت بعض الوقت من جدول أعمالها المزدحم لقضاء بعض الوقت مع ابنتها “تشيلو جولي بيت” فِيْ روما.

فِيْ 9 يوليو، اصطحبت نجمة Eternals ابنتها البالغة من العمر 16 عامًا “Cello” لمشاهدة Måneskin، فرقة الروك الإيطالية الفاتنة التي فازت بمسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2022، فِيْ ملعب Circo Massimo فِيْ روما.

وشوهدت الأم وابنتها يستمتعان بوقتهما فِيْ الحفل الصاخب لفرقة الروك أند رول الإيطالية فِيْ مدينة سفن هِيْلز ليلة السبت الماضي، حيث التقطت الكاميرات اللحظات التي جمعت أنجلينا جولي (47 ​​عامًا) وابنتها أثناء الرقص. ، قفز وصفق بحماس للموسيقى.

أحدثت شيلو ضجة كبيرة فِيْ وسائل الإعلام بعد نشر مقطع فِيْديو لها وهِيْ ترقص فِيْ حفل لنجمة الراب الأمريكية دوغا كات فِيْ لاس فِيْغاس.

بينما تشتهر أنجلينا جولي بخصوصياتها عَنّْدما يتعلق الأمر بحياتها الأسرية، فإن أطفالها المراهقين أصبحوا أكثر وأكثر فِيْ دائرة الضوء فِيْ السنوات الأخيرة ؛ فِيْ أكتوبر، حضرت جولي العرض الأول لفِيْلمها Eternals مع ابنتها تشيلو، وإخوتها مادوكس، 20 عامًا، وزهراء، 17 عامًا، وتوأم فِيْفِيْان ونوكس يبلغان من العمر 13 عامًا، بالإضافة إلَّى ابنها باكس، 18 عامًا.

لهذه المناسبة، ارتدت تشيلو ثوبًا بيج من Gabriella Hearst، ارتدته أنجلينا سابقًا خلال حدث فِيْ فرنسا فِيْ وقت سابق من ذلك العام، بينما ارتدت الابنة الكبرى زهرة ثوبًا فضيًا لامعًا من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب. ارتدت جولي حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014.

خلال مقابلة معها، أعربت أنجلينا جولي عَنّْ سعادتها لاقتحام أطفالها خزانة ملابسها، لأنها تشعر بالإثارة عَنّْدما يختار أحدهم الملابس التي كانت ترتديها بالفعل.

وبينما هِيْ رسميًا جزء من Marvel Universe، اعترفت أنجلينا أن أطفالها لا يرونها حقًا كبطل خارق، قائلة “أعتقد أنهم ما زالوا يجدونني مضحكًا لأنهم يعرفونني، وأمي دائمًا.” قال مازحا “أطفالي دائما ما يدعمونني وأعتقد أنهم يجدونني مضحكا.”