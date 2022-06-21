“أندرويد أو IOS” طريقة تنزيل لعبة بيس 2022 eFootball pes على الجوال

نوضح لكم كيفية تنزيل لعبة PES 2022 ، وهي اللعبة الأكثر تنزيلاً خلال تلك الأيام ، بعد أن تم إصدارها رسميًا على الهاتف المحمول بأنظمة تشغيل مختلفة ، بعد ترقب كبير من قبل العديد من محبي اللعبة الذين لعبوها في مدارس السنوات الماضية حيث أعلنت شركة Konami مطور اللعبة الشهيرة ، عن إطلاقها على جميع الأجهزة بعد أن قررت تأجيل إطلاق نسخة الموبايل ، وكانت راضية عن اللعبة على الأجهزة الأخرى في أبريل الماضي ، الأمر الذي جعل الجميع يتساءلون عنها. أسباب هذا التأخير ، وأعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي أن التأخير جاء بسبب الاهتمام بتطويرها بشكل أفضل من نسخة العام الماضي من أجل الحفاظ على الانتشار الكبير الذي حققته اللعبة على مدى سنوات عديدة.

لعبة بيس 2022 eFootball pes للجوال

شهدت لعبة PES إقبالًا كبيرًا منذ اليوم الأول للإعلان عن إطلاقها رسميًا على متاجر الهواتف المختلفة ، من قبل الملايين حول العالم من عشاق لعبة 2022 pes ، والتي أعيدت تسميتها eFootball منذ العام الماضي ، وأبريل الماضي. تم الإعلان عن أن اللعبة أصبحت متوفرة من خلال أجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن والإكس بوكس ​​فقط ، وهذا لم ينل إعجاب الكثيرين الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن نسخة الجوال التي تم إطلاقها في بداية شهر يونيو الجاري ، ومنذ الساعات الأولى لها. شهدت معدلات تنزيل عالية في مختلف دول العالم ، وذلك للتعرف على الميزات الجديدة التي تمت إضافتها بشكل مختلف عن العام الماضي.

أصبح من المعتاد كل عام مع هذا النجاح الكبير الذي تحققه لعبة PES دائمًا بمجرد إصدارها سواء على الهاتف المحمول أو باقي الأجهزة المختلفة ، وأعلنت الشركة أنها ستستمر في تطوير اللعبة أكثر فأكثر في السنوات القادمة لمواصلة هذا النجاح.

كيفية تنزيل لعبة PES 2022 eFootball pes على الهاتف المحمول

الآن يمكن للجميع تنزيل لعبة PES 2022 على الهاتف المحمول مجانًا باتباع الطريقة التالية: