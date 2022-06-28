أندريه سكاف صوّرنا مسلسلات تحت القصف.. وتجربة طارق مرعشلي كانت ناجحة

أكد الفنان السوري أندريه سكاف أن الدراما المشتركة مهمة للغاية لأنها تقرب الفنانين العرب من جميع البلدان من بعضهم البعض، وهِيْ فرصة للتعرف على أوجه الشبه والتقارب بينهم، وتجارب الدراما المشتركة جميلة وجعلوكَمْ. يشعر سعيدة لأنها فرصة للقاء من جديد نجوم العالم العربي الكبار.

وأوضح سكاف، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أن الدراما السورية كانت بطلة رغم الأزمة والحرب التي مرت بها سوريا، والظروف الصعبة التي مرت بموقفه.

وعَنّْ أعماله المستقبلية ؛ كشف أندريه سكاف عَنّْ مشروع مشترك مع الفنان حسام عيد، وهُو الجزء الثاني من مسلسل كوميدي ممتع بعَنّْوان “الأشخاص المجنونون”، وكُتب أغلبه على أمل أن يرى النور قريباً.

وأوضح أن الأفلام السينمائية التي يتم إنتاجها فِيْ سوريا ليست دائما متميزة، فهناك أفلام النخبة، والأفلام التي يعتقد أنها رائعة والعكس صحيح. وأشاد بفِيْلم “الكعب العالي” للمخرج طارق مرعشلي والذي حقق نجاحا كبيرا وكان تفاعل الجمهُور قويا خلال طرحه المسرحي.

وفِيْ الختام، أشار إلَّى أنه لا فرق بين الأعمال من منطقة ليفانتي والأعمال الاجتماعية المعاصرة، حيث توجد أعمال تتميز بكلا النوعين، لكن قوة النص والاتجاه، وكذلك الممثلين الذين يشاركون. فِيْ العمل الديكور والإضاءة والموسيقى عوامل تحدد مستوى العمل وتفضيلاتك.