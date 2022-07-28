أندريه سكاف لا أمانع دخول ابنتي الفن.. ولا أسأل عَنّْ الأجر المادي

أوضح الفنان السوري أندريه سكاف أنه لا يسأل عَنّْ المكافأة المادية لعمله فِيْ مسلسل. لأن الرواتب معروفة وهِيْ منخفضة بشكل عام بسبب الظروف السائدة فِيْ البلد، لكن الأهم هُو البحث عَنّْ أدوار جيدة ومهمة وتقديم رسالة للناس بطريقة محترمة.

وأكد سكاف، خلال مقابلة مع العرب اليوم، أنه يرفض الحديث عَنّْ المجتمع الفني بطريقة سلبية وليست جيدة، مشيرًا إلَّى أنه يعمل فِيْ التمثيل منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، ولا يحب التعميم بشكل سلبي على جميع العمال. فِيْ هذا الحقل.

وأضاف أن الفنان لديه رسالة يريد أن ينقلها من خلال عمله، ويشارك العالم كل تفاصيل الحياة ويعانيها وكذلك معاناته من الحياة والظروف المعيشية الصعبة.

وأوضحت سكاف أنها لا تمانع فِيْ دخول ابنتها إلَّى مجتمع الفن إذا كانت رغبتها فِيْ التمثيل، وهدفها إيصال رسالة للجمهُور وليس مجرد السعي وراء الشهرة.

الفنانة السورية تحدثت عَنّْ أسباب قلة الأعمال التي تجمعها مع زوجته الفنانة سوسن أبو عفر، وأوضح أن الأمر يعتمد على المخرجين والمنتجين، لكن زوجته أقل انخراطا فِيْ عملها بسبب ذلك. الطبيعة المتطرفة. الانتقائية، على عكسه، حيث يحب العمل بشكل دائم حتى لا يتغيب عَنّْ جمهُوره، ويحافظ على أدواته كَمْمثل، بالإضافة إلَّى أهمية العمل من الناحية المادية.

فِيْ الختام، أشار الفنان أندريه سكاف إلَّى أنه حقق الكثير من طموحاته فِيْ مجال الفن، لكن لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه ويحقق أحلامه.