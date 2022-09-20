أنسيلمو يكشف أسرار انضمامه إلَّى النصر.. ورفض الاتحاد

كشف النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، صباح اليوم الثلاثاء، عَنّْ أسرار انضمامه للفريق الأول لنادي النصر، صيف 2022، رغم تلقيه عرضا رسميا من الاتحاد.

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تلقى البرازيلي أنسيلمو عرضين رسميين، بعد هبوط الوحدة إلَّى الدرجة الأولى، صيف 2022، الأمر الذي أثار جدلاً فِيْ عالم الرياضة السعودي، خاصة عَنّْدما كان على أعتاب توقيعه مع الاتحاد، من قبل. تغيير المسار فِيْ اللحظات الأخيرة نحو النصر.

أنسيلمو يكشف أسرار اتحاده بالنصر … ورفض النقابة

وأشار أنسيلمو، فِيْ تصريحات لـ “إس إس سي” سبورتس، فِيْ الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، إلَّى السبب الذي دفعه لقبول ضمه إلَّى النصر، رغم عرض الاتحاد، فِيْ صيف 2022.

وصرح النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، بأنه تلقى عروضا رسمية من النصر والاتحاد، حيث أراد أن يكون لديه خبرة احترافِيْة، بعيدا عَنّْ الوحدة، وهبط إلَّى دوري الدرجة الأولى.

وأكد أنه درس العرضين الرسميين، وانتهى به الأمر باختيار الفوز، لأنه استوفى المتطلبات والشروط، مضيفًا أنه رغم ذلك يحترم جميع الأندية فِيْ المملكة العربية السعودية، كَمْا أكد أنه تم اتخاذ القرار. . غير الموظفِيْن، فِيْ ضوء الحاجة لموافقة الوحدة.

يشار إلَّى أن أنسيلمو لعب موسم 2022-2022 مع فريق النصر الأول لكرة القدم القادم من الوحدة على سبيل الإعارة.