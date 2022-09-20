أنسيلمو يكشف حَقيْقَة أزمة حمد الله فِيْ النصر.. ويمتدح نجم الهلال

تحدث النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، صباح اليوم الثلاثاء، عَنّْ الفترة التي قضاها فِيْ الفريق الكروي الأول لنادي النصر، كاشفا حَقيْقَة دخوله فِيْ خلاف شخصي مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مشيدا فِيْ سياق آخر، بأحد اللاعبين. نجوم الهلال.

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تلقى البرازيلي أنسيلمو عرضين رسميين، بعد هبوط الوحدة إلَّى الدرجة الأولى، صيف 2022، الأمر الذي أثار جدلاً فِيْ عالم الرياضة السعودي، خاصة عَنّْدما كان على أعتاب توقيعه مع الاتحاد، من قبل. تغيير المسار فِيْ اللحظات الأخيرة نحو النصر.

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وأشار أنسيلمو فِيْ تصريحاته لـ “إس إس سي” سبورتس، إلَّى أنه ليس لديه أزمة أو مشكلة مع عبد الرزاق حمدالله، موضحا أن المهاجم المغربي رحل بعد شهر فقط من وصول البرازيلي إلَّى النصر.

وبخصوص رحيل أنسيلمو، أكد البرازيلي أن النصر هُو الذي طلب عودته إلَّى الوحدة، صيف 2022.

ورفض أنسيلمو تحديد أفضل فريق فِيْ منافسات دوري روشان السعودي موسم 2023، معتبرا أنه لا يزال مبكرا، فِيْما اختار البرازيلي أندرسون تاليسكا كأفضل لاعب أجنبي، والهلال سلمان الفراج. كأفضل لاعب فِيْ المملكة العربية السعودية.

يشار إلَّى أن أنسيلمو لعب موسم 2022-2022 مع فريق النصر الأول لكرة القدم القادم من الوحدة على سبيل الإعارة.