أنسي الدهُون وتعبها وصفة تنظيف المطبخ من الدهُون بكل سهُولة

تبحث العديد من الأمهات عن طرق مختلفة للتخلص من دهُون المطبخ من القلي والطهِيْ، وتكافح ربات البيوت لإزالة الشحوم من الأسطح، خاصة إذا لم يتم تنظيفها باستمرار. استيعاب الأواني وتنظيف الغبار واستخدام المنظفات المباعة فِيْ المتاجر مما يسبب العديد من الإصابات والأضرار، لذلك تفضل العديد من ربات البيوت عمل وصفات بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة ورخيصة لتنظيف الشحوم.

مكونات لعمل وصفة لتنظيف المطبخ من الشحوم.

سعر كوب الصودا الكاوية

1 كوب زيت

كوب نشاء

نصف كوب سكر

1 كوب خل

ملعقتان كبيرتان من الكربونات

ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام

ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الليمون

أربع حبات ليمون نضربها فِيْ الخلاط بالقشر

طريقة عمل وصفة لتنظيف المطبخ من الشحوم.

أولاً، خذ وعاءً عميقًا وواسعًا وضع فِيْه النشا والماء مع التحريك جيدًا.

ثم نضيف ثمن كوب من الصودا الكاوية إلى عصير الليمون حتى يحدث تفاعل وفوران داخل الوعاء.

بعد ذلك نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الليمون وملعقتين كبيرتين كربونات ونصف كوب سكر وكوب زيت وكوب نشاء مع إضافة قطرتين من سائل غسيل الأطباق.

ثم نخلط جميع المكونات جيدًا بمساعدة لوح الألوان، ثم نترك الخليط حتى يهدأ قليلاً ويتماسك معًا.

بعد ذلك نبدأ بتوزيع هذا الخليط على الأماكن التي يوجد بها دهُون فِيْ المطبخ، ثم نترك الخليط لمدة عشر دقائق.

ثم نشطف أماكن الدهن جيدًا بالماء ونجففها.

يفضل استخدام هذا الخليط بشكل مستمر حتى نتخلص من الدهُون أولاً.

مكونات لعمل وصفة لتنظيف المطبخ من الشحوم.

كَمْ ملاعق كبيرة من صودا الخبز

1 كوب ماء

طريقة عمل وصفة لتنظيف المطبخ من الشحوم.