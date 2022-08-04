أنس بوخش يحتفل بعيد ميلاده.. ويكشف عَنّْ عمره الحقيقي

وأعرب رجل الأعمال نصف الإماراتي أنس بوخش عَنّْ سعادته ببلوغ سن الـ 41 عاما، معتبرا أنه نعمة شكر الله عليها.

ووثقت بوخش احتفالها بعيد ميلادها بنشر صورة لها وهِيْ تقف بجانب كعكة، وعلقت عليها قائلة “نعمة 41. أشكرك على رسائلك اللطيفة”.

حظيت هذه المناسبة بتفاعل كبير، حيث أراد عدد من النجوم تهنئة أنس بوخش، أبرزهم شهد الشمري وزوجها فهد زيد، ألكسندر العلوم، دارين حداد، تارا عماد، نور عريضة، جميلة عوض، هند صبري، ريم السعيدي، أسماء منور.

تمنى العديد من المعجبين أن يأتي العام الجديد بالكثير من النجاح والتألق، خاصة بعد العلامة المميزة التي تركها باستضافة برنامج ABtalks.

وأشاروا إلَّى أن أنس بخش هُو شخص يتصالح مع نفسه، حيث عبر عَنّْ فخره ببلوغه 41 عاما وكأنه يريد أن يؤكد أن كل عام يمر فِيْ حياته جزء لا يتجزأ من أرشيفه الذي أصبح الآن مليئا بالكثير. نجاحات.

وأضافوا “تمتلك أنس بخش قدرة فريدة من خلال أسلوبها الرقيق فِيْ حوارها مع أكبر النجوم”.

فِيْ غضون ذلك، كشف بوخش فِيْ مقابلة صحفِيْة أنه لم يدفع المال لاستضافة قائمة أفضل 100 مشهُور فِيْ برنامج ABtalks، على الرغم من أن العديد منهم يصعب جذبهم للبرامج التلفزيونية، وعلق قائلاً لم أدفع أي درهم لأي ضيف منذ البداية. حتى الآن، إذا طلب أحد الضيوف مبلغًا من المال، فإنه يعتذر.

وأكد بوخش أن عدد مشاهدات حلقاته تجاوز 100 مليون مشاهدة، من مختلف دول العالم، معتبرا أن أقوى الحلقات كانت حلقته مع الفنانة العالمية نورا فتحي، وحلقة مخرج مجموعة MBC TV علي جابر، وحلقة من مسلسل. والدته سيدة الأعمال هالة كاظم وكذلك لقاءه مع الممثل السوري باسل خياط.

وأشار إلَّى رغبته فِيْ استضافة الصحفِيْ أحمد الشقيري، وعلق قائلاً “إنه أكثر من طلب مني الجمهُور استضافته”.

يشار إلَّى أن أنس بوخش استضاف مؤخرا عدة نجوم أبرزهم نيللي كريم ودينا الشربيني وعبدالله بالخير وغيرهم.