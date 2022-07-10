أنس جابر .. بطلة التنس و”الطفلة المشاغبة” التي رفعت رؤوس العرب

مستوى تقني مذهل وإنجاز كبير للاعبة التنس التونسية أنس جابر خلال مسيرتها في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس 2022.

على الرغم من خسارة اللقب في النهائي أمام بطل كازاخستان، أصبح أنس جابر أول لاعب عربي يصل إلى نهائي ويمبلدون، وهو إنجاز كبير.

معلومات عن بطل التنس أنس جابر

ولد أنس جابر يوم 28 أغسطس 1994 بمدينة قصر الهلال بمحافظة المنستير.

وحصلت البطلة التونسية والعربية على 11 لقباً فردياً، بالإضافة إلى لقب زوجي طوال مسيرتها مع اللعبة البيضاء.

في عام 2017، تزوج أنس جابر من كريم كمون، مبارز روسي تونسي سابق يعمل في مجال اللياقة البدنية.

البطلة التونسية من مشجعي نادي نجم الساحل التابع لمدينة سوسة التي تبعد 21 كيلومترًا عن مسقط رأسها “قصر هلال”، وهي أيضًا من مشجعي فريق ريال مدريد.

تم استدعاء بطل التنس أنس جابر وزير السعادة في تونس بسبب الألقاب والإنجازات التي تسعد الشعب التونسي.

إنجازات التونسي أنس جابر

عدد كبير من التكريمات والتكريمات في حياة النجمة التونسية وعلى رأسها جائزة المرأة العربية في الرياضة لعام 2022.

وقال بطل التنس أنس جابر في مقابلة تلفزيونية سابقة إنها كانت مشكلة كبيرة خلال الفترة الطويلة.

روى له أنس جابر عدة مواقف طريفة، أخبره عن هياجها عندما كانت طفلة، قبل أن يرتقي إلى عالم التنس.

كما قالت بطلة التنس أنس جابر إنها أجلت دراستها لتحقيق أحلامها في اللعبة، مشيرة إلى أنه يمكن للإنسان أن يواصل تعليمه حتى مع تقدم العمر، على عكس تحقيق الإنجازات في الرياضة التي تتطلب سن الشباب.

حققت التونسية أنس جابر إنجازا كبيرا عندما فازت ببطولة برلين المفتوحة للتنس بعد فوزها على السويسرية بليندا بنسيتش بجولات متتالية دون أن ترد في المباراة النهائية.

وأصبحت التونسية الثانية عالميا على مستوى السيدات في التنس.

يوم الأحد، خسر أنس جابر لقب بطولة ويمبلدون 2022 أمام الكازاخستانية يلينا ريباكينا، لكنه رفع الرؤوس العربية عالياً.