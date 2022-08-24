أنشطة وفعاليات مهرجان “أبها تقرأ” تجذب المواطنين والسياح

أثارت الأنشطة والفعاليات التي تضمنها مهرجان “أبها اقرأ” الثقافي الذي تنظمه هيئة المكتبات بالتعاون مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة، اهتمام المواطنين والسياح الذين يأتون إلى منطقة عسير للمشي والاستمتاع. المناظر الطبيعية في المنطقة، حيث جذبت الأحداث حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وتقام الفعاليات والبرامج تحت عنوان “أبها تقرأ”، ضمن مهرجان أبها الصيفي 2022، وتستمر حتى يوم الجمعة 26 أغسطس.

نشاطات متنوعة

تشمل الفعاليات عرض مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية التفاعلية للأطفال واليافعين، والتي تنقسم إلى فئات عمرية الأطفال من 3 إلى 6 سنوات ومن 6 إلى 12 سنة، بينما الفئة الثالثة هي للمراهقين من 12 سنة. إلى 12 سنة. العمر 14 سنة.

كما تتضمن الفعاليات أنشطة شخصية مبنية على أعمار الأطفال، منها أركان تفاعلية، ورش عمل إبداعية تربط الطفل بهويته من خلال رسم فن القط العسيري وكتابة القصة مع الجولة. تقنية روبن التي تعلم الطفل كتابة أجزاء القصة بشكل خلاق وفي وقت قياسي.

وهناك أيضا سينما في الهواء الطلق تعرض فيديو قصير عن الحكايات القديمة والشعبية. إتاحة الفرصة للأسرة للحوار بين الأجيال، وتعزيز دور القصص وتأثيرها في تاريخ الأسرة والتكوين الثقافي للأسرة، بالإضافة إلى تخصيص ركن لمكتبة الأطفال تسمى مزرعة القصص، التي استوحى تصميمها من الطائرة. من المزارع الريفية التي زارها ما يقرب من 800 طفل لاكتشاف منشورات مكتبات الأطفال والبودكاست المباشر واستقبال المتخصصين في أدب الأطفال في جلسات النقاش التي تؤسس ذوقًا للقراءة منذ سن مبكرة، ومعايير اختيار الكتاب المناسب حسب العمر مجموعة وقصة تفاعلية للأطفال للمشاركة في أحداث القصة خلال سردها وورش عمل للشباب يتعلمون من خلالها صنع شخصيات المانجا. تختتم الورش بزاوية تصوير، تصميمها مستوحى من قصة مثيرة، بحيث يتخيل الطفل أنه جزء من أحداثه الخيالية.

دعم أنشطة الأطفال.

دعمت المكتبة أنشطة الأطفال بحافلات مكتبة الأطفال التي تحتوي على أكثر من ثلاثة آلاف كتاب مختلف لتعزيز تصورات الأطفال وفتح آفاق تفكير القراءة أمامهم.

تحتفل مكتبة الملك عبد العزيز العامة بهذا الحدث انطلاقاً من خبرتها الطويلة والغنية في ثقافة الطفل، مع نشاطها المستمر على مدار العام في مواقعها المختلفة وبرامجها وإصداراتها المتخصصة للأطفال، وما توفره من تواصل وثقافة وتفاعل اجتماعي.

تهدف فعالية “أبها اقرأ” إلى تحسين عادات القراءة، ورفع مستوى المعرفة بالمعلومات لدى الأطفال والأسر، وتعميق قيمة المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ مجموعة من الشاشات التفاعلية للأطفال والشباب لتشجيعهم على القراءة. لهم لقراءة منذ الطفولة.