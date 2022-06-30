أنظار العالم تتجه لاجتماع أوبك+.. قِصَّة النفط المحظور

وقفز سعر برميل برنت بحر الشمال، المعيار القياسي للذهب الأسود فِيْ أوروبا، بنسبة 20 فِيْ المائة منذ بداية الحرب الروسية.

فِيْ الوقت الذي يشهد فِيْه الاقتصاد العالمي ارتفاعًا فِيْ الطلب على النفط ومشتقاته، تنتظر الأسواق العالمية اجتماع تحالف “أوبك +” الذي سيعقد فِيْ وقت لاحق اليوم الخميس لمناقشة تطورات السوق.

وعقد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” يوم الاربعاء لبحث تطورات واقع سوق النفط من حيث العرض والطلب وتوقعاته خلال المرحلة المقبلة.

كَمْا ناقش الاجتماع الأمور المتعلقة بعمل المنظمة وأهم وسائل تطوير عملها، حيث أنها من المنظمات الدولية التي احتلت مكانة مهمة فِيْ قطاع الطاقة العالمي.

يأتي ذلك فِيْ وقت يدور فِيْه حديث قوي عَنّْ أن تخلي الغرب عَنّْ النفط والغاز الروسي يشكل فرصة لإيران وفنزويلا، العضوين فِيْ تحالف “أوبك +”، للعودة إلَّى أسواق الطاقة الدولية، لكنهما لا يزالان خاضعين العقوبات الأمريكية حتى الآن.

النفط الايراني

ألمحت فرنسا، الثلاثاء، إلَّى ضرورة زيادة ضخ النفط الفنزويلي والإيراني فِيْ السوق العالمية، من أجل “تنويع الإمدادات” وكبح ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

وقفز سعر برميل برنت بحر الشمال، المعيار القياسي للذهب الأسود فِيْ أوروبا، بنسبة 20 فِيْ المائة منذ بداية الحرب فِيْ 24 فبراير، بينما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 22 فِيْ المائة.

وكان من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلَّى الزيادة الحظر الغربي على الوقود الروسي، خاصة بعد الحظر الأمريكي فِيْ مارس، وقرار أوروبي مماثل فِيْ أوائل يونيو.

وفِيْ هذا السياق، يتعرض أعضاء تحالف “أوبك +” البالغ عددهم 23، والذين يجتمعون الخميس لضبط إنتاجهم، لضغوط دولية لإنتاج المزيد وضمان سعر عادل لكل من المستهلكين والمنتجين.

90 يوما من الجمود

بعد ثلاثة أشهر من الجمود، استؤنفت المحادثات غير المباشرة فِيْ قطر الثلاثاء بين طهران وواشنطن. فِيْ وقت بدأ الحديث عَنّْ امكانية سماح الولايات المتحدة بتدفق البراميل الايرانية الى السوق “قبل انتظار الاتفاق.

أما فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة فِيْ العالم، فقد أعلن البيت الأبيض منتصف شهر مايو عَنّْ تخفِيْف بعض العقوبات المفروضة عليها فِيْ عام 2022.

كشف الرئيس نيكولاس مادورو للتلفزيون الرسمي هذا الأسبوع أن وفدا أمريكيا وصل الاثنين إلَّى كاراكاس لمواصلة الحوار الذي بدأ بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

ويرى العديد من المراقبين أن التقارب الدبلوماسي يهدف إلَّى إبعاد كراكاس عَنّْ موسكو حليفها الرئيسي، والنظر فِيْ تخفِيْف العقوبات الأمريكية على النفط الفنزويلي على خلفِيْة التوتر المرتبط بارتفاع أسعار النفط.

أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، بيانات أظهرت أن مخزونات النفط الخام فِيْ الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 24 يونيو، بمقدار 2.8 مليون برميل، لتصل إلَّى 415.6 مليون برميل.

فِيْ الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي بمقدار 2.6 مليون برميل إلَّى 221.6 مليون برميل، وزادت مخزونات الديزل بمقدار 2.56 مليون برميل إلَّى 112.4 مليون برميل.