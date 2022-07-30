أنظر ماذا يحدث عند وضع الخل فِيْ غسالة الملابس لو عرفتم السر لفعلتم ذلك الشئ يومياً 

لا تزال أنواع كثيرة من مساحيق الغسيل غير فعالة فِيْ تنظيف الملابس وإزالة البقع العنيدة الملحقة بها، مما يجعل النساء أو ربات البيوت يشعرن بالقصور والإحباط، وقد ظهرت العديد من الطرق الفعالة للتنظيف والتنظيف.غسل الملابس بطريقة ممتازة باستخدام الخل الأبيض ووضعه فِيْ الغسالة قبل أن يشتهر الخل الأبيض لاستخدامه فِيْ كثير من أغراض التنظيف لاحتوائه على العديد من المواد الفعالة مثل حمض الأسيتيك الذي يعمل كَمْنظف ومطهر ومعقم فِيْ نفس الوقت بالإضافة إلى الامتصاص من الروائح الكريهة أو الكريهة بشكل عام.

فوائد وضع الخل فِيْ الغسالة

هناك العديد من الفوائد التي تعود على ربة المنزل عند إضافة الخل الأبيض للغسالة والتي نلخصها فِيْ النقاط التالية

يساعد الخل فِيْ التخلص من الشحنات الكهروستاتيكية التي تنتج عن احتكاك الملابس ببعضها البعض فِيْ الغسالة أثناء دورة الغسيل، خاصة فِيْ فصل الشتاء، مما يساعد على فرد الملابس أو جعلها أسهل فِيْ الكي.

تخلص من بعض الروائح القوية التي تبقى على الملابس حتى بعد الغسيل مثل رائحة السجائر وغيرها، حيث يمكنك إضافة نصف كوب من الخل الأبيض الممزوج ببضع قطرات من أي زيت عطري فِيْ درج المنقي فِيْ الغسالة. لإضفاء رائحة أنيقة على الملابس.

تساعد إضافة كوب صغير من الخل فِيْ إزالة البقع الصعبة التي لا تستطيع معظم مساحيق التنظيف إزالتها، مثل الكركديه أو بقع الدم، بالإضافة إلى فعاليتها فِيْ إزالة البقع الصفراء التي يمكن أن تظهر على الملابس البيضاء.

الخل الأبيض يحافظ على الألوان فِيْ الملابس، سواء كانت بيضاء أو ملونة، مشرقة ولامعة من خلال وضع كوب من الخل فِيْ درج منعم الملابس.

طريقة وضع الخل فِيْ الغسالة