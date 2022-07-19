أنغام تبكي فِيْ حفلها بدار الأوبرا.. وتسأل الرجال بتزعقوا فِيْ البيت بس

لم تكف الفنانة المصرية، أنغام، عَنّْ دموعها فِيْ حفلها الغنائي الذي قدمته يوم الاثنين على خشبة مسرح نافورة الأوبرا المصرية، وسط حضور كبير من الجمهُور.

بكت أنغام أثناء أدائها لأغنيتها الشهِيْرة “أنا أكتب لك وعد”، والتي تحب أن تغنيها فِيْ جميع حفلاتها، وتأثرت بشدة بكلمات الأغنية، والتي تبدأ “هل تدعَنّْي أشتري حياتي المتبقية، قولي كَيْفَ كثير … لا أريد أن أعيش معك … لأنني إذا عشت، فكل شيء جرح ممنوع. .

توقفت النجمة المصرية أكثر من مرة عَنّْ الغناء للتفاعل مع الجمهُور وبطريقة ما طلبت من معجبيها أن يهتفوا خلفها كلمات أغنيتها الشهِيْرة “بحبك وأفتقدك” قائلة قل لها ريا أنا أحب. أنت … اشتقت لك … آسف على التأخير. ”وجاء أكبر رد من النساء اللواتي كانت أصواتهن أعلى من أصوات الرجال فِيْ الحفلة، مما دفع النجمة المصرية إلَّى طلب الغناء فقط من الرجال، فردت عليه أنغام. “ليس لديك صوت والبنات أحلى”.

بعد أن خجل الرجال الذين شاركوا ألحان الغناء، بسبب أصواتهم المنخفضة، وجهت الفنانة كلماتها للرجال “أنت فقط تصرخ فِيْ المنزل، ألا تعرف كَيْفَ تصرخ هنا قل إنني أحبك، أفتقدك “.

يشار إلَّى أن أنغام حاولت إيصال عدة رسائل خلال حفلها الذي استمر قرابة ساعتين، وسط تفاعل قوي من الجمهُور، وأكدت أثناء غنائها أغنية “آهِيْ جيت” أنها قد تغض الطرف عَنّْ الأشياء بداخلها. المزاج تعطيه لها .. تعطيه لها فِيْ مزاجي، أعطني إياه.

وافتتحت أنغام حفلتها التي رفعت لافتة “العدد كله” بأغنية “نفضل الرقص” وسط تصفِيْق وصيحات إعجاب من الجمهُور، وقدمت العديد من أغانيها الشهِيْرة، من بينها “بحبك”. اشتقت لك “و” حالة خاصة جدا “و” أتمنى له التوفِيْق “و” روحي “و” مابتلمش “وأغنية” على فرح غايب “.

ووضعت الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور حفل نجمة أنغام، وهِيْ عدم السماح بالدخول دون ارتداء كَمْامات، والالتزام بالدخول من الباب المخصص للتعقيم، وقياس درجة الحرارة من قبل المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي. ووجود مسافات آمنة بين الجمهُور، والتصوير الفوتوغرافِيْ، لا يسمح للأطفال دون سن السابعة بالدخول، بالإضافة إلَّى اللباس الرسمي فقط.