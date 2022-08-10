أنغام تقتحم عالم التقديم التلفزيوني فِيْ برنامج ضخم.. هذه فكرته

تتجه النجمة المصرية أنغام إلَّى عالم استضافة البرامج التليفزيونية لأول مرة، وتستعد حاليًا لتلك المفاجأة فِيْ الفترة المقبلة، ليكون العرض الأقوى والأكبر فِيْ عالم العروض الموسيقية فِيْ مصر والوطن العربي.

وزعم موقع “كايرو 24″، نقلاً عَنّْ مصادر خاصة، أن أنغام وافقت قبل خضوعها لعملية جراحية فِيْ الكتف، لكن تم تأجيل تنفِيْذها لأنها كانت مريضة، ما دفعها إلَّى إجراء عملية جراحية فِيْ مايو الماضي، بالإضافة إلَّى إحيائها للعديد من الحفلات. .

وأشارت مصادر إلَّى أن أنغام تعمل حاليا على الاستعدادات للبرنامج الترفِيْهِيْ، بعد رفض عروض مماثلة فِيْ السابق، والتاريخ الأولي لعرضه غير معروف حتى الآن.

وبحسب مصادر صحفِيْة، فإن فكرة العرض تتمثل فِيْ استضافة مجموعة من الفنانين بالإضافة إلَّى فقرات غنائية ضمن الحلقات، ويقوم فريق الحلقة حاليًا بالبت فِيْ اسم العرض النهائي.

وسبق أن شاركت أنغام فِيْ برنامج “الدوم” كعضو فِيْ لجنة التحكيم مع المخرج يسري نصر الله فِيْ الدور نصف النهائي مارس الماضي.

يشار إلَّى أن عدة وسائل إعلامية كشفت عَنّْ توقف إعداد برنامج النجمة المصرية أنغام، والذي كان يستعد من خلاله لتقديم برنامج تلفزيوني فِيْ هذا المجال لأول مرة، بسبب نقص الميزانية الهائلة هذا النوع يتطلب. من البرنامج ورغبة النجم المصري فِيْ تقديم نفسه بأفضل طريقة ممكنة، خاصة أنها تجربته الأولى، والتي من أجلها تم تأجيلها إلَّى أجل غير مسمى.

على الصعيد الفني، طرحت أنغام مؤخرًا أغنية “عريفة قيمتي” عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وهِيْ أول تعاون بين النجم المصري والملحن المصري عمرو مصطفى.

وأغنية “عريفة قيمتي” من تأليف الشاعر أمير تيماء وتوزيع تميم ومزجها وإتقانها أمير محروس، وجيتار مصطفى أصلان وماجد سرور وناي محمد عاطف.

يشار إلَّى أن النجمة المصرية أنغام أقامت حفلا غنائيا على مسرح النافورة بالأوبرا المصرية يوم 19 يوليو الجاري، وخصصت لها برنامجا خاصا ومختلفا للحفل لمدة ساعتين بينها فترتان غنائيتان.