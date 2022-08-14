أنغام وداليا البحيري ترقصان معا فِيْ الساحل الشمالي.. وتنهِيْان خلافهما

أنهت النجمان المصريتان أنغام وداليا البحيري خلافهما وتبادل الاتهامات بعد ظهُورهما فِيْ مقطع فِيْديو أثناء رقصهما على أغنية “بيلا تشياو” فِيْ الساحل الشمالي خلال إجازتهما الصيفِيْة.

وعلقت أنغام على الفِيْديو الذي نشرته عبر خاصية إنستجرام قائلة “أحلى ديدي … أحبك ديدي”، لتنتهِيْ أي حديث عَنّْ الخلافات بين الاثنين.

كانت أنغام وداليا قد شاركت فِيْ مسلسل “فِيْ غمضة عين”، الذي شهد أول تجربة لأنغام فِيْ مجال التمثيل، قبل سبع سنوات، حينها كان الخلاف على ترتيب الأسماء من خلال درع المسلسل.، وتسبب فِيْ قطيعة بين الثنائي، رغم حَقيْقَة أنهما لا تربطهما علاقة ودية مع بعضهما البعض.

فِيْ ذلك الوقت، اشترط النجمان أن يكون لكل منهما اسمه الأول فِيْ الطار، وتحديداً أنغام، معتبرين أنها بطلة قِصَّة العمل، بينما طلبت داليا البحيري أن تكون البطلة لأنها الأكثر شهرة. مشهُور فِيْ عالم التمثيل.

لكن قبل ثلاث سنوات تحدثت داليا فِيْ مقابلة صحفِيْة عَنّْ الحادثة القديمة وآثارها المتبقية، خاصة وأن تلك اللحظة تزامنت مع زواج أنغام وهاجمها البعض.

قالت حينها إنها تجاوزت أزمتها تمامًا مع أنغام، وإنها تفاجأت عَنّْدما صافحتها الأخيرة عَنّْدما كانت جالسة على الشاطئ فِيْ إجازتها الصيفِيْة وقتها، لذلك نسيت كل شيء. ما حدث. بينهم. لهم وقت تصوير المسلسل.

وكانت الفنانة أنغام، قد أقامت مؤخرًا حفلًا غنائيًا فِيْ الأوبرا المصرية على مسرح النافورة وعرضت فِيْه عشرات الأغاني، ثم طرحت أغنيتها الجديدة “عريفة ماي فاليو” من كلمات أمير تيماء، ألحان عمرو مصطفى. وتوزيع تميم.

كَمْا توجه إلَّى عالم استضافة البرامج التليفزيونية لأول مرة، ويعمل حاليًا على الاستعدادات لتلك المفاجأة خلال الفترة المقبلة، ليكون العرض الأقوى والأكبر فِيْ عالم العروض الموسيقية. الدول العربية. العالمية.

وأبدت أنغام موافقتها قبل خضوعها لعملية جراحية فِيْ الكتف، لكن تم تأجيل التنفِيْذ بسبب مشكلة صحية تسببت فِيْ إجراء عمليات جراحية لها فِيْ مايو الماضي، وكذلك إحياء العديد من الحفلات الموسيقية.

وبحسب مصادر صحفِيْة، فإن فكرة العرض تتمثل فِيْ استضافة مجموعة من الفنانين بالإضافة إلَّى فقرات غنائية ضمن الحلقات، وحالياً يقرر فريق الحلقة اسم العرض النهائي.