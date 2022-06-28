أنقذ حياة مسنة فِيْ أستراليا.. مبتعث سعودي يروي ما حدث

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع قِصَّة من نجح فِيْ إنقاذ حياة مسنة فِيْ أستراليا، بعد انتهاء نوبته فِيْ مستشفى أوستن فِيْ ملبورن.

وفِيْ هذا السياق، كشف العَنّْزي، طالب مبتعث من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، لـ Al-Arabiya.net أن القِصَّة بدأت بعد أن ترك العمل فِيْ طريقه إلَّى مواقف السيارات المكشوفة التي تبعد 5 دقائق عَنّْ ساحة انتظار السيارات. مستشفى.

وأضاف أنه فوجئ فور وصوله بصوت عالٍ من امرأة مع حفِيْدها، حيث تعرضت لحادث دهس أدى إلَّى نزيفها بغزارة، مشيرًا إلَّى أن المرأة غارقة فِيْ دمائها بسبب تعرضها لحادث دهس. كسر عميق فِيْ الكاحل يمكن أن يؤثر على إصابتها وحياتها.

فِيْما أكد أنه اتخذ قرار التدخل لإنقاذها وبذل قصارى جهده لوقف النزيف بسرعة لإنقاذ حياتها ومتابعة دقات قلبها وتنفسها، خاصة أنها كانت تعاني من آلام شديدة جعلتها هِيْستيرية.

اغمي عليها

قال إن المرأة كانت واعية فِيْ البداية ثم أغمي عليها بسبب شدة الألم والنزيف لأنها كانت تتناول حبوب منع التجلط وتعاني من مشاكل صحية بالإضافة إلَّى صعوبة العدوى.

وأوضح أنه يتابع دقات القلب بشكل مستمر مع طلب تفعيل جهاز الطوارئ فِيْ المستشفى بعد أن اتصل بهم وأبلغهم بالحالة.

إضافة إلَّى ذلك، تم نقل المريضة إلَّى المستشفى، حيث كانت فِيْ حالة حرجة استدعت اتخاذ إجراءات فورية، وأوضح أن أحد الأطباء شكره على إنقاذ حياتها.

الموقف البطولي

وأضاف أنه شعر بقيمة تعليمه وقدرته على أخذ زمام المبادرة لإنقاذ حياتها، خاصة أنه تخرج مؤخرًا من جامعة ديكين فِيْ أستراليا، وأنه يدرس التمريض كطالب مبتعث منذ عام 2022.

يُذكر أن مستشفى أوستن فِيْ ملبورن شكر الطالب، معتبراً أن ما فعله كان موقفاً بطولياً لإنقاذ المريض وتعاملًا مثاليًا مع الموقف.