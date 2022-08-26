أنهار العالم فِيْ قبضة تغير المناخ.. ضفاف قاحلة ورمال موحلة

يقع العالم فِيْ قبضة عملية متسارعة تمامًا لتغير المناخ، والتي لها تأثير اقتصادي شديد وخاصة على المياه.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، إن الأنهار حول العالم تكاد تختفِيْ.

وأضافت، أن المياه فِيْ أنهار الولايات المتحدة إلَّى إيطاليا إلَّى الصين انحسرت، ولم تترك وراءها سوى ضفاف قاحلة من الطمي والرمال الموحلة.

وأضافت الوكالة أن القنوات أصبحت فارغة وتحولت الدبابات إلَّى غبار.

يعَنّْي فقدان الممرات المائية خطرًا جسيمًا على ممرات الشحن والزراعة وإمدادات الطاقة – وحتى مياه الشرب.

الأنهار التي كانت ضرورية للتجارة لعدة قرون أصبحت الآن ممزقة، مما يهدد الحركة العالمية للمواد الكيميائية والوقود والأغذية والسلع الأخرى.

أصبح نهر الراين – وهُو أحد أعمدة الاقتصادات الألمانية والهُولندية والسويسرية – شبه سالك فِيْ بعض الأوقات فِيْ الأسابيع الأخيرة. وكذلك كان نهر الدانوب، الذي يقطع طريقه البالغ 1800 ميل (2900 كيلومتر) عبر وسط أوروبا إلَّى البحر الأسود.

يشار إلَّى أن حركة التجارة عبر الأنهار والقنوات الأوروبية تساهم بنحو 80 مليار دولار فِيْ اقتصاد المنطقة كوسيلة من وسائل النقل.

تجف أنهار أوروبا

تشهد أوروبا أسوأ موجة جفاف لها منذ 500 عام، وقد أدرجت تحذيرات بأشكال مختلفة للأنهار التي تغطي حوالي ثلثي القارة.

وقال أحدث تقرير صادر عَنّْ المرصد العالمي للجفاف إن 47 فِيْ المائة من القارة كانت فِيْ حالة “تأهب”، مما يعَنّْي أن التربة جفت. كَمْا أشار إلَّى أن 17٪ أخرى من مساحة أوروبا فِيْ حالة تأهب، مما يعَنّْي أن الغطاء النباتي “يظهر عليه علامات الإجهاد”.

ويحذر التقرير من أن الجفاف سيؤثر على المحاصيل الزراعية ويؤدي إلَّى حرائق الغابات، وقد يستمر لعدة أشهر أخرى فِيْ بعض المناطق الجنوبية من أوروبا.

وحذر التقرير من أن جميع أنهار أوروبا جفت إلَّى حد ما.

إلَّى جانب التأثير الواضح على القوارب، أثر جفاف الأنهار أيضًا على قطاع الطاقة، الذي يواجه بالفعل أزمة. وفقًا للتقرير، انخفض إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة كبيرة تبلغ 20٪.

جفاف اليانغتسي

اجتاحت أسوأ موجة جفاف منذ 157 عامًا نهر اليانغتسي الصيني، مما شكل تهديدًا كبيرًا لثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم.

وبحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء، فإن الجفاف فِيْ نهر اليانغتسي الصيني هُو الأسوأ منذ عام 1865.

تسبب الجفاف فِيْ أضرار جسيمة لأطول نهر فِيْ آسيا، والذي يتدفق 6300 كيلومتر عبر الصين، ويغذي المزارع التي تنتج الكثير من غذاء البلاد، وتدير محطات ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية، بما فِيْ ذلك سد الخوانق الثلاثة، أكبر محطة للطاقة فِيْ العالم.

أدى انخفاض منسوب نهر اليانغتسي إلَّى تعطيل توليد الكهرباء فِيْ عدد من المحطات الكهرومائية الكبرى، مما أثار أزمة وفوضى فِيْ الكهرباء فِيْ أجزاء من البلاد. دفع هذا المدن الكبرى، بما فِيْ ذلك شنغهاي، إلَّى إطفاء أنوارها، وتعطيل السلالم المتحركة، وإيقاف أجهزة تكييف الهُواء.

نهر كولورادو

وفقًا لتقرير CNN، فِيْ أمريكا الشمالية، تجف ضفاف نهر كولورادو الرئيسي فِيْ جنوب غرب الولايات المتحدة، حيث يعتمد 40 مليون شخص فِيْ المكسيك و 7 ولايات مختلفة على الشرب والزراعة والكهرباء.