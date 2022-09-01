أنواع الأكزيما بالصور وعلاجها، تؤدي الإصابة بالإكزيما بشكل عام الى التهابات في الجلد وحكّة، احمرار وجفافه لدرجة خروج تشققات وهي عبارة عن قشرة تتكون فوق الشق في الجلد أو الجرح على الجلد، تظهر الإكزيما بشكل خاص على الجلد والأطراف، لكن من الاحتمال أن تظهر أيضًا في أماكن أخرى من الجسم.

انواع الاكزيما بالصور وعلاجها

يمكن اعتبار الإكزيما بشكل عام من الحالات التي تؤثر على الجلد وتتسبب في جفافه مما يؤدي بدوره إلى حكة شديدة واحمرار، وقد يظهر ذلك في أجزاء مختلفة من الجسم. وهو أيضًا مرض مزمن طويل الأمد، مما يعني أنه قد يتحسن بمرور الوقت أو يزيد سوءًا بناءً على بعض العوامل الوراثية والبيئية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يصيب الكثير من الأشخاص من مختلف الأعمار، وقد يكون مرتبطًا بفرط الحساسية بسبب بعض العوامل الوراثية لدى الأطفال، حيث أنها أكثر المشاكل الصحية التي يعانون منها، حيث قد تظهر بعض أنواع الأكزيما بشدة في سن مبكرة. وتبدأ في التلاشي مع تقدم العمر.

في سياق تحديد وعلاج أنواع الأكزيما بالصور يمكن تصنيف حالات الأكزيما حسب نوعها على النحو التالي

1- التهاب الجلد التأتبي الأكزيما

يسمى هذا النوع من الأكزيما بالإكزيما التأتبية، وهي حالة مزمنة تصيب الجلد وتسبب التهاب الجلد. كما أنه يصاحب المرض منذ الطفولة، وقد تتفاقم شدته وتزداد الحالة سوءًا إذا تأخر العلاج المناسب.

حيث أن السبب الدقيق لظهور هذا النوع من الأكزيما لم يتم تحديده بعد، لكن بعض الأطباء الذين يبحثون عن سبب ظهور هذا النوع من الأكزيما لاحظوا أن أعراضه تتطور عندما يتفاعل أحد حساسية الشخص مع جهاز المناعة. في جسده ونتيجة لهذا التطور تظهر الأعراض التالية

إصابة الجلد بجفاف شديد وحكة.

ظهور طفح جلدي على الذراعين والخدين والساقين.

احمرار ملحوظ في الجلد.

من الممكن أن يصاب الشخص بالإكزيما نتيجة للربو أو حمى القش، والتي تحدث في كثير من الأحيان عند الأطفال أكثر من البالغين.

2- الأكزيما القرصية

يُعرف هذا النوع من الأكزيما بالتهاب الجلد الدهني أو التهاب الجلد القرصي، وهو أحد أنواع الأكزيما التي تشكل بقعًا جافة على الجلد مصحوبة بالحكة، وتأخذ شكلًا بيضاويًا أو دائريًا، وقد تتكون نتيجة أحدها. من الأسباب التالية

الإصابة بلسعة حشرة.

التعرض للحروق.

الإصابة بالتهاب الجلد.

جفاف شديد في الجلد.

التعرض لأنواع أخرى من الأكزيما، بما في ذلك التهاب الجلد التماسي أو أكزيما الدوالي.

تناول أي نوع من الأدوية ذات الآثار الجانبية.

المعاناة من أحد الأمراض الجلدية الأخرى.

أما عن أعراض هذا النوع من الأكزيما فقد تشمل الآتي

النقاط المستديرة التي قد تبدو مثل العملات المعدنية.

حكة شديدة في الجلد.

ظهور بقع جافة مع قشور.

تورم في الجلد.

ظهور بثور يخرج منها سائل (صديد).

3- التهاب الجلد التماسي

من أنواع الإكزيما بالصور وعلاجها التهاب الجلد التماسي، وهو ما يسمى بالأكزيما التلامسية، وهي من أنواع الأكزيما المصحوبة بظهور مادة مزعجة، حيث أن هذا النوع من الالتهاب له عدة أنواع منها تقع تحتها ولكن أشهرها

التهاب الجلد التماسي المهيج يحدث نتيجة التعرض لمياه ملوثة أو تحتوي على مادة كيميائية أو حمضية أو مذيبات تتسبب في تلف أنسجة الجسم.

التهاب الجلد التماسي التحسسي هو أحد أنواع الأكزيما التلامسية التي تتطور، وتحدث نتيجة التعرض لأحد أنواع العطور أو المعادن أو الأصباغ التي تحتوي على مهيجات للجلد.

حيث أن هذا النوع من الإكزيما يترافق مع بعض الأعراض التي تدل على الإصابة به، ومنها ظهور احمرار شديد في الجلد وطفح جلدي، وانتفاخ واضح وشعور بالحرقان مع حكة شديدة، وقد تظهر بعض البثور التي تنبعث منها مادة صديدية.

4- اكزيما الدوالي

تُعرف هذه الأكزيما بأكثر من اسم، بما في ذلك أكزيما الركود، أو الأكزيما الوريدية، أو أكزيما الجاذبية، وهي نوع من الأنواع المزمنة التي تظهر بشكل أكثر شيوعًا في أسفل الساقين. في معظم الحالات، يصيب الأشخاص في العصور الوسطى.

يصاحب هذا النوع من الأكزيما مجموعة من الأعراض تتمثل في حكة وانتفاخ وجفاف شديد في المناطق المصابة وتقشر الجلد. قد يتسبب هذا النوع من الأكزيما في اختلاف لون الجلد. قد تظهر بعض الأجزاء الحمراء أو البنية، وهذا يظهر بوضوح في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

إذا تطورت الحالة، فقد تظهر مجموعة من الأعراض التي تشير إلى خطر الإصابة بهذا النوع من الأكزيما، بما في ذلك

فقدان اللون الأصلي للجلد

يبدو الجلد مشدودًا وناعمًا وفي أوقات أخرى يكون قاسيًا ودهنيًا عند لمسه.

قد تظهر مجموعة من الندبات الصغيرة المعروفة باسم الضمور الأبيض.

الإكزيما مصحوبة بألم شديد ويمكن أن تصيب جميع أجزاء الجسم.

5- الأكزيما الدهنية

هو نوع من التهاب الجلد الدهني وقد تظهر أعراضه بشكل واضح على الجلد في المناطق التي تتواجد فيها الغدد الدهنية مثل الغدد الدهنية حيث يتخلل الحاجبين والأذنين وفروة الرأس والظهر وجوانب الأنف.

كما يظهر على شكل بقع حمراء تتخللها حراشف تسمى غطاء المهد، وقد يكون سبب حدوثه بسبب بعض العوامل الوراثية، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز المناعي.

6- أكزيما خلل التعرق

أكزيما خلل التعرق، أو كما يطلق عليها الأكزيما الحويصليّة، تظهر على شكل بثور صغيرة تعبر الأصابع على اليدين والقدمين، وقد تتأثر بها النساء أكثر من الرجال، وقد يكون سبب هذا المرض بسبب بعض العوامل الوراثية، الإجهاد، التعرق المفرط أو الإصابة بعدوى فطرية.

7- الأكزيما الحطاطية

تظهر هذه الأكزيما على شكل طفح جلدي يظهر على شكل نتوءات مصحوبة بحكة وتتخلل منطقة الذراعين والساقين بشكل خاص، ويمكن اعتبار هذا النوع الوحيد من بين أنواع الأكزيما الأخرى التي يسبب ظهور نتوءات بارزة.

8 – إكزيما فرط التقرن الشعري

يظهر هذا النوع من الإكزيما طويلة الأمد على القدمين واليدين، ويصعب علاجه، حيث يتسبب في ظهور بعض البقع السميكة والجافة التي تبدو رمادية اللون وتكون مؤلمة جدًا.

9- اكزيما جرابية

يؤثر هذا النوع من الأكزيما على بصيلات الشعر على وجه الخصوص، مما يؤدي إلى تورم واحمرار الجلد، إلى جانب ظهور نتوءات تشبه الأوز، ويكون الجلد دافئًا بشكل واضح.

10- اكزيما الهربس

هذا النوع من الأكزيما نادر الحدوث، حيث يتسبب في حدوث طفح جلدي مؤلم للغاية، وقد يحدث نتيجة لتطور الأكزيما التأتبية.

علاج أنواع مختلفة من الأكزيما

في سياق توضيح وعلاج أنواع الأكزيما بالصور، قد يوصي الطبيب بأخذ أحد أنواع العلاج التي تعمل على تقليل أعراض الإكزيما القرصية، ومن هذه العلاجات

كريمات الترطيب الكيميائية وهي عبارة عن مواد هلامية أو مستحضرات طبية تعمل كمرطبات للجلد لتقليل الجفاف المصاحب للإكزيما القرصية.

تناول كريم يعرف بالكورتيكوستيرويدات الموضعية، والذي يحتوي على مجموعة من المواد التي تقلل من أعراض الأكزيما.

تناول مضادات الهيستامين، وهي نوع من الأدوية التي تعمل على تقليل الالتهاب والحكة، وهي متوفرة على شكل كريمات أو أقراص عن طريق الفم.

بعض المضادات الحيوية للفيروسات.

اقسام الأكزيما بالصور ووسائل علاجها من البساطة للتعرف إليها، ففي حال ما تعرض شخصًا ما بالإصابة بالأكزيما، قد يصاب بمجموعة كبيرة من التوتر والخوف من توسعه، نظرًا لاستطاعة إصابة جميع المراحل العمرية بهذه الأكزيما.