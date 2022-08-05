أنواع سيارات بنك التنمية الاجتماعية 2022 ،أصبح من المعروف عند العديدمن الأفرد بتوفر إمكانية الحصول على امكانية شراء سيارة لمن أراد عبر بنك التنمية الاجتماعية للسيارات داخل المملكة السعودية ، حيث تم الإعلان رسميا عن شروط الخاصة للحصول على السيارات من قبل بنك التنمية الاجتماعية ، ولكن هنالك العديد من التسائلات حول السسيارات التي يوفرها البنك وانواعها ، تابعوا معنا .

تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل السيارة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية هو منتج تمويلي يوجهه البنك للمواطنين القادرين على العمل. ومع ذلك، لم يتمكنوا من إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدراتهم، ويتم توفير التمويل للأفراد الراغبين في زيادة دخلهم الشهري ؛ يتيح المنتج للأفراد الاستفادة من التمويل السهل الذي يمكنهم من خلاله ممارسة العمل الحر لحسابهم الخاص، ويستهدف تمويل السيارات الفئات التالية

الموظفون الذين يتقاضون راتباً شهرياً 14000 أو أقل.

المتعطلون الذين لا يتقاضون رواتب شهرية.

الأفراد الذين لا يخدمون من خلال قنوات التمويل التقليدية.

أهداف تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

يهدف تمويل السيارة الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية ضمن منتجاته التمويلية إلى تحقيق الأهداف التالية

تحفيز الأفراد على الانخراط في العمل الحر.

المساهمة في تحقيق أهداف العمل المرن.

العمل على تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد.

رفع جودة حياة الأفراد في المملكة.

المساهمة في تحقيق دخل إضافي للمواطنين محدودي الدخل.

تقليل الائتمان غير الرسمي وتقليل البطالة في المجتمع.

أنواع سيارات بنك التنمية الاجتماعية 2022

يختلف نطاق تمويل قرض السيارة باختلاف أنواع سيارات بنك التنمية الاجتماعية 1444/2022 وهي الأنواع التالية

سيارات الأجرة العامة.

سيارات الأجرة الخاصة.

سيارات النقل المدرسي.

أسعار سيارات بنك التنمية الاجتماعية

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية النطاق الأقصى للتمويل وهو 200 ألف ريال سعودي. يختلف نطاق تمويل السيارات باختلاف أنواع سيارات البنوك، حيث أن نطاقات التمويل لقروض السيارات المقدمة من بنك التنمية هي كما يلي

الحد الأقصى لقروض سيارات الأجرة العامة (100،000) ريال سعودي.

الحد الأقصى لقروض سيارات الأجرة الخاصة (150.000) ريال سعودي.

الحد الأقصى لقروض السيارات للمواصلات المدرسية (200.000) ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية 1444

لكي يتمكن الأفراد من التقدم بطلب للحصول على قرض سيارة من بنك التنمية الاجتماعية للعام الحالي 2022، يشترط استيفاء متطلبات وشروط التقديم التالية

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة هجرية.

ألا يزيد سن طالب القرض عن 60 سنة.

ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بأي من القروض الأخرى.

ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم طلب التمويل عن 14 ألف ريال.

أن يقدم طالب التمويل ضمانًا لمقدم الطلب مقابل التمويل.

يجب على مقدم الطلب اجتياز فحص الائتمان.

ألا تزيد مدة التمويل عن 60 شهرًا.

الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول وعدم وجود أي مخالفة مرورية لمقدم الطلب.

سجل مع إحدى شركات توجيه المركبات المعتمدة.

تأمين المركبة.

يجب أيضًا تقديم ما يلي الهوية الوطنية. العنوان الوطني. رقم الحساب المصرفي (IBAN) لمقدم الطلب. رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر. شهادة العمل الحر (لتمويل خدمات متخصصة).



المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على قرض سيارة من بنك التنمية الاجتماعية

بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية، يجب تقديم بعض الأوراق المهمة ؛ هي الهوية الوطنية وشهادة العمل الحر ورخصة القيادة لمقدم الطلب، حيث لا يمكن تقديم طلبات للحصول على تمويل دون تقديم هذه المستندات من قبل المتقدمين.

كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض سيارة من بنك التنمية الاجتماعية

يمكن للأفراد الراغبين في التقدم بطلب للحصول على تمويل شراء السيارات اتباع الخطوات التالية للتقديم

انتقل مباشرة إلى صفحة طلب قرض السيارة.

انقر فوق علامة التبويب التقديم الإلكتروني.

الدخول بحساب المستخدم من خلال الدخول الوطني الموحد.

انقر فوق “إضافة طلب جديد” من القائمة الرئيسية.

الضغط على طلب تمويل جديد ثم اختيار “المنتجات المستقلة”.

انقر على أيقونة “مركبات النقل الموجهة”.

قم بتعبئة البيانات التي يطلبها التطبيق الإلكتروني للتمويل.

انقر فوق إرسال لإظهار رقم الطلب للمستخدم.

يمكن متابعة حالة الطلب عبر النظام.

يجب طباعة المستندات المطلوبة من خلال النظام واستكمالها.

الاحتفاظ بالمواعيد التي يحددها النظام لإرسال الأوراق المطلوبة عن طريق البريد.

الطلبات تدخل مرحلة المعالجة في البنوك.

قيمة التمويل يصرفها البنك إلى المستفيد.

نطاق تمويل قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

يتضح نطاق تمويل قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية للعام 1444/2022 كما يلي

لا تتجاوز قيمة التمويل 150 ألف ريال.

يتم دفع رسم إداري لا يتجاوز 4000 ريال حيث يضاف إلى قيمة التمويل.

الضمان عبارة عن خصم من جهة العمل الحكومية أو من ضامن المدين.

تمويل بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية ثلاثة مسارات لمنتجات التمويل، وهي منتجات الأفراد ومنتجات الأعمال ومنتجات القطاع الثالث. يحتوي كل مسار بدوره على العديد من أنواع المنتجات التمويلية، وهي كالتالي

المنتجات الفردية التمويل الاجتماعي، وهو تمويل بدون رسوم يخصص للفئات الأكثر احتياجاً، وتبلغ قيمة التمويل 60 ألف ريال، ويشمل المنتجات التالية تمويل الزواج تمويل الأسرة تمويل التجديد اشخاص كفن

منتجات الأعمال وتشمل تقديم قروض تبدأ من 50،000 ريال سعودي وبحد أقصى 8 مليون ريال، وهي المنتجات التالية رعاية صحية تمويل حاضنات ومسرعات الأعمال تمويل مشروعات التكنولوجيا الناشئة عودة إنشاء المحلول عربات البيع المتنقلة تمويل الشركات الناشئة تمويل الخريجين اختراع تفوق الامتياز التجاري

منتجات القطاع الثالث

طرق التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية

يوفر البنك السعودي للتنمية الاجتماعية العديد من قنوات الاتصال لتعزيز التواصل بين البنك والأفراد في المملكة، وفيما يلي قنوات الاتصال المتاحة

اتصل ببنك التنمية من خلال رقم الهاتف المخصص للبنك 920008002.

التواصل مع البنك من خلال خدمة عامر بالاتصال على رقم الخدمة 199099.

التواصل عبر البريد الإلكتروني لبنك التنمية وهو [email protected] حيث يتم الرد على الأفراد خلال يوم عمل كامل.

تقديم تقرير إلكتروني من خلال خدمة الاتصال الإلكتروني المتوفرة ضمن قنوات الاتصال مع البنك، ويمكن التوجه إلى هذه الخدمة مباشرة “”.

تواصل من خلال خدمة الرسائل الفورية، ويمكنك الذهاب إليها مباشرة.

الاتصال بصفحة خدمة العملاء.

توجه إلى أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية ويمكنك الاطلاع على الفروع “”.

وفي الختام تحدثنا عبر السطور السابقة أنواع سيارات بنك التنمية الاجتماعية 2022 ، والسيارات المقدمة ضمن تمويل السيارات من بنك التنمية والأسعار التي تتوافق مع كل نوع من أنواع السيارات ، والمعايير التي يستوجب توفرها في الأفراد المتقدمين بطلب الحصول على قرض سيارة .