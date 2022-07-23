أنواع قهوة ستار باکس مطحونة ،تعتبر ستاربكس من أنواع القهوة الفريدة من نوعها والتي يعشقها الكثير حول العالم وتعتبر قهوة ستاربكس عبارة عن تجربة غنية بأنواع المذاقات وخليط متميز من اللذة والمتعة في اختبار شرب القهوة، والتي تحضّر من افضل أنواع البن الذي يقوم على تحميصه الخبراء والمحترفين بعناية فائقة، حيث تقدم متاجر ستاربكس حول العالم بداية رائعة ليومك من خلال قائمة كبيرة بالوجبات الخفيفة.

قهوة ستاربكس

في الواقع، تحتوي هذه القهوة بشكل أساسي على مادة الكافيين التي تساعد على زيادة الشعور بالانتعاش والحيوية، لتزويد الجسم بالترطيب اللازم، خاصة في فصل الصيف.

شركة ستاربكس في السعودية

عندما نتحدث عن ستاربكس، علينا أن نعلم أن ستاربكس هي واحدة من أفضل الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث هناك العديد من المشروبات الساخنة والباردة مطلوبة باستمرار من قبل مواطني المملكة العربية السعودية ؛ لان هناك العديد من الأهداف التي تحققها أساسا بالمشروبات الساخنة والباردة اللذيذة وخاصة في مدن المحافظات في المملكة وفي الفروع التي تتواجد بها هذه الشركة.

مع الأخذ في الاعتبار أن جميع المشروبات التي تقدمها ستاربكس تعتبر مشروبات يرغب الناس في طلبها ؛ ولأنها متوافقة مع أذواقهم، يجب أن نعلم أن جميع المشروبات التي تصنعها ستاربكس لا تحتوي على أي من المواد الحافظة الضارة بجسم الإنسان.

القهوة الباردة في ستاربكس

تهتم ستاربكس بتنوع القهوة الباردة وتتنوع حسب أذواق الناس. ولأن كل من هذه المشروبات له من يطلبها ويحبها، فهي من أهم وأشهر مشروبات ستاربكس في المملكة العربية السعودية، لذلك نقدم لكم في هذا القسم أشهر أنواع القهوة الباردة في ستاربكس

قهوة موكا مثلجة.

قهوة امريكانو مثلجة.

شوكولاتة بيضاء مثلجة مع موكا.

آيس كريم شوكولاتة ممتاز.

دبل ايس كريم و اسبريسو شيك.

شراب الكراميل اللذيذ.

موكا يضرب.

قهوة اسبانية بالحليب.

كيفية طلب قهوة ستاربكس

يمكن أن يكون الطلب في ستاربكس، سلسلة المقاهي الراقية المشهورة عالميًا، تجربة شاقة للخبراء من غير القهوة أو لعملاء ستاربكس العاديين. من خلال الفهم الأساسي لتعليمات صنع القهوة، يكون طلب ستاربكس التالية أمرًا سهلاً

ضع في اعتبارك رغباتك للحصول على مشروب تحبه، من المهم أن تطلب شيئًا يرضيك. الطلب في ستاربكس لا يعني بالضرورة طلب القهوة. في الواقع، هناك العديد من خيارات المشروبات مثل الشاي والعصير والشوكولاتة الساخنة. ضع في اعتبارك درجة الحرارة الخارجية والموسم الحالي لتحديد الأفضل.

إذا لم تكن متأكدًا مما يبدو مناسبًا لك، فلا تتردد في طلب المشورة أو المساعدة من باريستا الخاص بك، فقد يقدمون خيارات بناءً على تفضيلاتك في الشرب لمساعدتك في تصميم مشروب مناسب لك.

تذكر أن تفكر فيما إذا كنت تريد مشروبًا ساخنًا أو مجمدًا أو مختلطًا وكمية السكر والكافيين التي يحتوي عليها.

اختر الحجم. تشتهر ستاربكس بأسمائها الكبيرة بأسماء محددة، فلا تخف من الأحجام سهلة الفهم.

تحتوي الوجبة الطويلة على جرعة واحدة من الإسبريسو، والأخرى كبيرة بها قطعتان، ولقطتان من Fenti أيضًا، إذا لم يكن Fenti مشروبًا مثلجًا، فهو يحتوي على ثلاث طلقات من الإسبريسو.

إذا كنت تريد إسبرسو أكثر من المشروب الذي طلبته، فقط اطلب مشروبات إضافية. ستكلفك هذه اللقطات أكثر، لكن يمكنك الحصول على كمية جيدة من الإسبريسو دون طلب الكثير من مشروبك.

أضف نكهة سواء كنت تطلب قهوة أو شاي أو أي مشروب آخر، فلديك دائمًا خيار إضافة السكر أو شراب منكه.

إذا لم تكن متأكدًا من النكهة التي يجب إضافتها، فاطلب قائمة النكهات أو اسأل عن النكهات الشعبية المتوفرة، فهناك الكثير من خيارات النكهة حتى لا تضطر إلى التمسك بالسكر.

لا تحتوي نكهات الشراب الأكثر شيوعًا، مثل الفانيليا والكراميل والبندق، على السكر. إذا كنت تحاول الحفاظ على صحته، فاطلب شرابًا خالٍ من السكر لمشروبك.

اسأل عن النكهات الموسمية أثناء تقديم طلبك ؛ لأن هناك العديد من أنواع العصائر المتخصصة المتوفرة في أوقات مختلفة من السنة. يتوفر اليقطين في فصلي الخريف والشتاء، بينما يتوفر جوز الهند في بعض الأماكن.

كيفية الطلب من ستاربكس في اختيار السائل الرئيسي

اختر السائل الأساسي بعض المشروبات مصنوعة من الحليب وبعضها مصنوع من الماء، إذا كنت تفضل واحدًا، فيرجى الإشارة إلى الطلب الذي تريده، عادة ما يكون هناك حليب خالي الدسم، 2٪، حليب صويا ودسم متوسط ​​، تقدم ستاربكس أنواعًا خاصة من الحليب مثل مثل حليب اللوز وحليب جوز الهند. يمكنك شرب العديد من مشروبات القهوة المختلطة مع أي مشروب ساخن أو مجمد. إذا قمت بتغيير تركيبة مشروبك، فقد تحتاج أيضًا إلى تغيير السائل الأساسي. على سبيل المثال، يجب صنع خلطات القهوة بالحليب بدلاً من الماء للحصول على الكثافة المناسبة. عندما يتبخر الحليب ينتج رغوة غنية جيدة التهوية. هذا الزبد يشبه اللبن الدافئ فوق مشروبك. إذا كنت تحب الرغوة، يمكنك طلب شرابك مع رغوة إضافية، أو إذا لم تعجبك، اطلب شرابك بدونه. الكافيين في الاعتبار يحتوي الإسبريسو والقهوة بشكل طبيعي على مادة الكافيين، مثلها مثل الشاي الأسود والأخضر. إذا كنت تريد كمية أقل من الكافيين في مشروبك، فاطلب الحصول على نصف كافيين (كمية منتظمة من الكافيين) أو D-Caffeine (منزوع الكافيين) يمكنك أيضًا إضافة قهوة إضافية إذا كنت تريد المزيد من الطاقة من مشروبك.

اختر المشروب من قهوة ستاربكس

Latte هو مشروب إسبريسو أساسي مصنوع من الحليب المبخر وشرائح الإسبريسو. يمكنك إضافة أي نكهة إلى اللاتيه ويمكن استخدام أي نوع من الحليب. يمكن جعل اللاتيه ساخنًا أو مثلجًا.

احصل على قهوة مفلترة هذه هي القهوة الرئيسية التي يمكنك صنعها في المنزل، ولكنها تأتي في العديد من النكهات المختلفة، ومعظم أنواع قهوة ستاربكس تصنع الكثير من المشروبات المفلترة طوال اليوم حتى تتمكن من تجربة مجموعة متنوعة من التحميص المخلوط، والقهوة المفلترة هي أرخص وأسهل طلب على القائمة.

Americano Test هذا المشروب هو الأكثر شعبية بين محبي القهوة. نكهة الإسبريسو قوية جدًا، أمريكانو مصنوع فقط من الإسبريسو والماء، وهناك مشروب واحد أكثر من أي مشروب آخر. يمكنك إضافة الكريمة والسكر إلى أي نكهة تريدها، مثل القهوة المفلترة.

جرب الكابتشينو، الكابتشينو يشبه اللاتيه من حيث أنه مصنوع حصريًا من الحليب المبخر والإسبريسو، لكن الكابتشينو مصنوع أساسًا من الرغوة، وهذا يعني أن مشروبك سيكون أخف وأنعم من السائل عندما تطلب كابتشينو، عليك أن تقرر ما إذا كنت تريد سائلًا (ليس رغويًا جدًا) أو جافًا (رغويًا بشكل خاص). أضف النكهة المفضلة لديك أو بديل السكر.

اطلب caramel macchiato هي كلمة إيطالية تعني (علامة) في هذا المشروب. يتم استخدامه لوصف ملصق الإسبريسو الذي يجب سكبه فوق المشروب بدلاً من خلطه. يحتوي Caramel Macchiato على شراب مصنوع من شراب الفانيليا والحليب المبخر والرغوة والإسبريسو وبعض مكونات الكراميل.

الإستنتاج

ما هي أنواع قهوة ستاربكس المطحونة تقدم ستاربكس أجود أنواع الحبوب الكاملة المحمصة والطازجة. تعتبر شركة ستاربكس في المملكة العربية السعودية من أفضل الشركات في المملكة العربية السعودية. كيفية الطلب في ستاربكس يمكن أن يكون الطلب في ستاربكس هو سلسلة المقاهي الراقية المشهورة عالميًا.

توفر شركة متاجر ستاربكس مجموعة كبيرة من المشروبات الفريدة من نوعها والتي تكون مبتكرة وتكون اما حارة ام باردة، ويوجد الكثير من الأنواع التي تقدمها المتاجر وخاصة اذا كانت باردة يعشقها الكثير من الزبائن وخاصةً في أيام الصيف ، العرب اليوم يقدم مقالا بعنوان أنواع قهوة ستار باکس مطحونة.