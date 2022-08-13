أهالي أحد المسارحة المسجد مغلق بسبب السيول والمياه دخلت بيوتنا

اشتكى أحد سكان قرية أحد المسارحة من إغلاق مسجد القرية بسبب الأمطار الغزيرة.

معاناة مستمرة

وقال المواطن في تقرير قدمته قناة الإخبارية، السبت، إن المعاقين لا يستطيعون مغادرة منازلهم، والمعاناة استمرت 8 سنوات.

الكثير من الأضرار

وأضاف أن السيارات لا تنقطع بسبب الأمطار، وذهب الناس إلى الجهات المختصة لسنوات، سواء البلدية أو البلدية، لكن لا شيء جديد، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأضرار في البلدة و الشوارع.

قال “دخلت المياه بيوتنا، وهذا ما حدث لنا منذ 8 سنوات مع المطر”.

يمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي هنا.