أهالي حفر الباطن يشيعون العقيد نافع المطيري

حشد كبير من أهالي حفر الباطن، ودفن في مقبرة الشهداء مدير شرطة النعيرية المكلف العقيد نافع بن صالح المطيري الذي توفي الليلة الماضية في حادث مروري على طريق شرق حفر الباطن. .

أمير حائل ونائبه يعزيان

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة العقيد نافع بن صالح المطيري مدير شرطة النعيرية. القائم بأعمال سموه خلال اتصال هاتفي مع سمو شقيق الفقيد السيد صالح المطيري نائب إمارة منطقة سلفا مساعد الشئون التنموية، داعين الله تعالى أن يرزقه فسيح جناته وأن يلهمه الصبر والعزاء.

كان العقيد المطيري مساعدا لقائد قوات أمن البعثات وواجبات شرطة المنطقة الشرقية ثم قائد أمن المواكب بشرطة المنطقة الشرقية، ثم انتقل بعد ذلك إلى شرطة المنطقة الشرقية. عين مديرا لقسم الرقابة الإدارية.