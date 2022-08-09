أهداف عديدة وراء قرار إعادة تشكيل حماية مهنة المحاماة

واستعرض المستشار القانوني محمد الوهيبي أهداف قرار إعادة هيكلة حماية مهنة المحاماة.

فيديو | المستشار القانوني محمد الوهيبي إصلاح حماية مهنة المحاماة لتقوية المهنة وحمايتها من السرقة الأدبية#الإخبارية pic.twitter.com/QFRuXvUecf

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 أغسطس 2022

حماية المهنة

وقال الوهيبي في تصريحات لـ “الإخبارية” إن قرار إصلاح لجنة حماية المحاماة سيحمي مهنة المحاماة لتقوية المهنة وحمايتها من الانتحال.

الاهتمام والرعاية

وأضاف المستشار أن هناك اهتمام واهتمام من جانب وزير العدل بالمهنة القانونية وحماس لتطويرها وحمايتها.