أهداف وراء إطلاق 3 شهادات احترافية لـ التعليم الإلكتروني

واستعرض نائب مدير عام المركز الوطني للتعلم الإلكتروني للعمليات والعمليات محمد الشويعر أهداف الشهادات المهنية الثلاث التي أطلقها المركز.

فيديو | نائب مدير عام المركز الوطني للتعلم الإلكتروني للعمليات والعمليات محمد الشوير أطلقنا 3 شهادات مهنية في المركز الوطني لضبط جودة التعليم لتغطية الممارسات الأساسية#day_news #الإخبارية pic.twitter.com/OtXyVx1DmK

– Alekhbariya.net (Alekhbariya_net) 15 أغسطس 2022

أهداف الشهادة

وقال الشويعر لـ “الإخبارية” إن الشهادات التي أطلقها المركز، إحداها تتعلق بتوفير التعليم والتدريب الإلكتروني، والثانية تتعلق بتصميم الخبرات التعليمية، والثالثة تتعلق بضبط جودة التعليم. التعلم الإلكتروني.

مراقبة جودة التعليم

وأشار إلى أن هذه الشهادات تهدف إلى ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني لتغطية الممارسات الأساسية في هذا الصدد.

أعلن المركز الوطني للتعلم الإلكتروني عن بدء التسجيل في 3 شهادات مهنية مهنية للمستوى المتقدم، يهدف المركز من خلالها إلى تأهيل وتدريب ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني.