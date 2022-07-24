أهداف وملخص مباراة الأهلي والجونة في الدوري ..فيديو

“كورة 365” يستعرض أهداف وأبرز مباراة فريق الأهلي لكرة القدم ضد الجونة في الدوري الإنجليزي.

تمكن الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي من الفوز على نظيره الجونة، في إطار منافسات اليوم السادس والعشرين للدوري بهدفين نظيفين.

تشكيل الأهلي ضد الجونة

حارس المرمى محمد الشناوي

الدفاع كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – ياسر ابراهيم – علي معلول

لاعب وسط رامي ربيع – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم محمد مجدي عفشة – احمد عبد القادر – حسام حسن.

الهدف افتتحه رامي ربيع في الدقيقة 73 عن طريق علي معلول.

وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 77 بضربة جزاء.

فاز بيراميدز على الإسماعيلي بأربعة

فاز بيراميدز على الإسماعيلي بنتيجة 4-0 في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

فرقة الهرم ضد الإسماعيلي

حارس المرمى أحمد الشناوي

الدفاع أسامة جلال – علي جبر – أحمد توفيق – حسين السيد

وسط ابراهيم توري – عبدالله السعيد – اسلام عيسى – وليد الكرتي – رمضان صبحي.

الهجوم فخر الدين بن يوسف

افتتح عبد الله السعيد التسجيل في الدقيقة الخامسة برسمان صبحي.

وأضاف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وزاد رمضان صبحي تقدم بيراميدز بالهدف الثالث في الدقيقة 38 بضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف محمود صابر الهدف الرابع في الدقيقة 79 ليختتم المباراة بفوز بيراميدز 4-0.

موعد مباراة تعويض الأهلي ومصر

ويلتقي الأهلي مع منتخب مصر المقاصة، يوم الأربعاء 27 يوليو، في الجولة 27 من منافسات الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.