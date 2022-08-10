أهداف وملخص مباراة الأهلي والمصري في الدوري ..فيديو

يعرض “كورة 365” أهداف وملخص مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري، في مباريات اليوم 30.

حقق الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي انتصارا ثمينا بهدف نظيف على حساب نظيره المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

التقى الأهلي والمصري البورسعيدي على ملعب الجيش المصري ببرج العرب، في إطار الأسبوع 30 من الدوري المصري الممتاز.

وتعادلت أحداث الشوط الأول بين الفريقين، ولم يشكل أي منهما خطرا كبيرا على مرمى الآخر، باستثناء كرة صلاح محسن الوحيدة التي وضعها في يد المصري البورسعيدي. حارس المرمى.

الشوط الثاني كان مليئا بالعاطفة، خاصة في الربع الأخير من الساعة، بعد أن منح الحكم محمود البنا ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 78 بعد عودته إلى حكم الفيديو المساعد، ووضعها رامي ربيعة في شباك الأهلي. – المصري يعلن تقدم الأهلي بهدف نظيف.

استمرت المشاعر في المباراة، وتمكن النادي المصري من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84، لكن الحكم ألغاه لخطأ، وشهدت المباراة اعتراضات كبيرة من قبل لاعبي مصر والجهاز الفني، وانتهى اللقاء. . مع فوز الاهلي بهدف نظيف.

وأضاف اللاعب حسام حسن الهدف الثاني للأهلي في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد خطأ من الدفاع المصري، ليختتم المباراة بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وبهذا الفوز يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري المصري في 29 مباراة، وفاز في 18 مباراة وخسر في 3 مباريات وتعادل 8 مرات.

ويحتل المصري المركز الحادي عشر في الترتيب العام للدوري برصيد 33 نقطة من 29 مباراة و 7 وخسر 10 وتعادل 12.