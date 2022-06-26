أهلاوي ولا زملكاوي.. محمد صلاح يكشف عن انتمائه (فيديو)

نشرت المدونة سحر عاشور مقطع فيديو قبل أيام للنجم محمد صلاح قائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول أثناء تواجده في مطار القاهرة.

وظهرت سحر في الفيديو وهي تسأل محمد صلاح عن ارتباطه بالأهلي أو الزمالك، لترد بقولها “لن أقول لك لا”.

كشفت الصحافة الإنجليزية عن عقبة تحول دون انتقال الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم، إلى ريال مدريد.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023، وحتى الآن لم يجدد عقده مع الريدز، حيث تكمن الشكوك حول إمكانية استمراره في أنفيلد.

وبحسب صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن رحيل محمد صلاح هذا الصيف أمر غير مرجح، لأن نجم ليفربول لا يريد الرحيل.

وأوضح أنه عند انتهاء عقد محمد صلاح مع ليفربول، يكون ريال مدريد أحد الأندية التي تريد توقيعه مجانًا الصيف المقبل.

وأشار إلى أن هناك عقبة تمنع صلاح من الانضمام إلى ريال مدريد، وهي تصريحاته السابقة لريال مدريد بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد أن تصريحات صلاح بشأن الانتقام من ريال مدريد تسببت في حالة من الغضب بين لاعبي ريال مدريد وقد تدفعه إلى عدم الالتحاق بنادي ريال مدريد.