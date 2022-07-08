أهلي جدة يدخل في مفاوضات مع لويس سييرا

دخلت إدارة النادي الأهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي في مفاوضات مع لويس سييرا المدرب السابق لفريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم.

قررت إدارة نادي الأهلي جدة ترك مدرب أوروجواي روبرت سيبولدي، مدرب فريق كرة القدم الأول لنادي الأهلي جدة.

يأتي ذلك بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودية، في مفاجأة مدوية.

وهبط فريق كرة القدم الأول إلى نادي الأهلي جدة، بعد أن احتل المركز الخامس عشر في جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة.

كما هبط فريق نادي الفيصلي لكرة القدم، الذي تأهل للنسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، إلى جانب فريق الحزم، إلى الدرجة الأولى السعودية.